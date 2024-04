Tipy Deníku pro příští dny: Motorkáři zahájí sezonu, Tadeáš křtí cestopis

Počasí by se mělo už v pátek umoudřit a možná se zase vrátí to správné jaro. Bude příležitost strávit volné chvíle s rodinou. Pokud chcete někam vyrazit od čtvrtka 25. dubna do terý 30. dubna, nemusíte pátrat. My jsme vám připravili souhrn akcí, které Prachaticko nabízí. A můžete být u venku u ohně nebo klidně uvnitř na přednášce nebo koncertu.