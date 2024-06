Sobota 8. června

Ukázky plavení dřeva. Zdroj: Hynek Hladík

Volarský pěšour

Kdy: od 9.20 hodin

Kde: Vlakové nádraží Volary

O co jde: Klub českých turistů Tatran Volary pořádá turistický pochod na Soumarský most a zpět, který tentokrát můžete jet i na kole. U bunkru od 11:00 si pak můžou účastníci opéct buřty na ohni, po jídle následuje prohlídka bunkrů a historických exponátů. tel.: 722 235 722, www.kctvolary.webnode.cz, Jan Šťastný, 34stastny.jan@seznam.cz

Ukázky plavení dřeva

Kdy: od 10 do 14 hodin

Kde: Želnavský smyk u Nové Pece

O co jde: Ukázky plavení dřeva na Želnavském smyku. Program: od 10 hodin lesní pedagogicka, ukázky práce vodních záchranářů, od 11 hodin slavnostní zahájení a vystoupení trubačů Vojenských lesů a statků, od 11.15 hodin historie plavení dřeva od Hynka Hladíka, od 12 hodin ukázky plavení dřeva, od 13 hodin lesní pedagogicka, ukázky práce vodních záchranářů.

Šumavský Coffee fest

Kdy: od 10 hodin

Kde: Pivovar Vimperk

O co jde: Festival výběrové kávy, pražírny, kavárny, ochutnávky, cuppingy, přednášky a skvělé jídlo.

Za kolik: 100/90 korun

Víkend otevřených zahrad

Kdy: od 14 do 17 hodin

Kde: Komunitní zahrada Bílý vigvam Kralova vila Prachatice

O co jde: Prohlídka nově vzniklé komunitní zahrady - vyvýšené záhony, gril, hliněná pec, ohniště, pískoviště pro děti, káva a drobné občerstvení. V případě příznivého počasí bude během odpoledne pečení pizzy.

Víkend otevřených zahrad

Kdy: od 10 do 18 hodin

Kde: Přírodní zahrada Lipák Prachatice

O co jde: Prohlídka přírodní zahrady Jitky Kottové, od 12 hodin povidání o bylinkách, od 14 hodin jóga pro děti, od 17 hodin Vernisáž fotografií Kateřiny Přibylové s hudebním doprovodem Drahoslavy Satorové, ochutnávka bylinkových sirupů, nabídka světových marmelád od Paní Marmelády Jozefíny Růžičkové.

Vitějovický osulák

Kdy: od 14 do 17 hodin

Kde: sraz ve 13.30 u koupaliště Vitějovice

O co jde: Pochod z Vitějovic na Osuli. Pro prověření kondice je možné zdolat i několikrát po sobě, až pětkrát vrch Osule. Odevzdání kartiček a přebírání účastenských listů a ocenění na koupališti po skončení akce. Občerstvení a opékání špekáčků po celou dobu výšlapu. Výtěžek z dobrovolných účastenských poplatků bude věnován Hospicu sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.

Večeře

Kdy: od 16 hodin

Kde: Náměstí Vimperk

O co jde: Tanečně pohybová story Matěje Poláčka. Kostel Navštívení Panny Marie ve Vimperku.

Za kolik: Neuvedeno

Plážová párty

Kdy: od 14 hodin

Kde: Hřiště u požární zbrojnice ve Starých Prachaticích

O co jde: Párty s hudební zábavou, rýžováním zlata, hrami, sjezdem na laně, slackline a dalšími pro děti i dospělé. Organizuje Staroprachatský a Ostrovský spolek.

Za kolik: Zdarma.

Dětský den

Kdy: od 14 hodin

Kde: Hřiště u Sokolovny Vlachovo Březí

O co jde: Tradiční sportovní zábavné odpoledne plné her a soutěží pro všechny malé i velké děti, a to v režii TJ SOKOL. Občerstvení a bohatý doprovodný program.

Princezna na hrášku

Kdy: od 17 hodin

Kde: Kino Šumava Vimperk

O co jde: Klasická pohádka v novém zpracování a s hvězdným obsazením. Bylo nebylo, v daleké Francii žila princezna Agnès de Sully de Montana Bleue. Nikdo by přitom nehádal, že se doopravdy jmenuje Anežka a narodila se v Čechách. Náhle se ale musí kvůli velkému nebezpečí do rodné země vrátit a o urozeném původu přesvědčit nejen svého vyvoleného, ale hlavně Hraběnku. A stejně jako v původní pohádce Hanse Christiane Andersena, ji čeká mimořádně tvrdá zkouška. Na pohádkovém francouzském zámku probudí princeznu Agnès de Sully de Montana Bleue jednoho dne hrozivé burácení davu pod okny. V zemi se bouří nespokojený lid a ona se musí okamžitě dostat do bezpečí. Na vznešené róby, ani plné truhlice není čas, stává se tedy vyhnankyní. Na radu své komorné se vydává do dávno zapomenuté rodné země, až do dalekých Čech, kde ji ale nedůvěřivá Hraběnka, poté, co se její syn do Agnès zamiluje, podrobí přísné zkoušce, kterou všichni tak dobře známe: nechá ji nemilosrdně ustlat na malém zeleném hrášku. Uspěje princezna v osvědčeném testu a prokáže svůj vznešený původ? Anebo po dlouhé vyčerpávající cestě usne hlubokým spánkem? V novém zpracování klasické pohádky Hanse Christiana Andersena hrají Jasmína Houf, Dagmar Havlová, Lucie Vondráčková, Martina Adamcová, Pavel Kříž, Ladislav Korbel a další.

Za kolik: 110 korun

Mizerové: Na život a na smrt

Kdy: od 20 hodin

Kde: Kino Šumava Vimperk

O co jde: Ti nejlepší z nejlepších sami prchají před zákonem. Letos v létě se vrátí kultovní Mizerové s nejnovějším mixem akčních scén a nekorektního humoru. Tentokrát je však čeká nečekaný zvrat: Ti nejlepší z nejlepších musí sami prchat před zákonem. V hlavních rolích se znovu potkávají Will Smith a Martin Lawrence, co by detektivové Mika Lowrey a Marcuse Burnett. V dalších se představí Vanessa Hudgens, Paola Núñez, Alexandr Ludwig, Eric Dane a další.

Za kolik: 140 korun

Disko s Tatrankami aneb Zakončení sezony

Kdy: od 21 hodin

Kde: Music Club Hrozen Prachatice

O co jde: Ukončení sezony prachatického holčičího týmu fotbalistek. Výtěžek z akce půjde na vybavení prachatického týmu fotbalistek.

Za kolik: 100 korun