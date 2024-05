Sobota 1. června

Trio Martina´s boys vystoupí v sobotu na Food Festu na Parkáně i na vernisáži výstavy Foto na provázku ve Strunkovicích nad Blanicí.

Chlumanský trh

Kdy: od 8 do 12 hodin

Kde: Tržiště Chlumany

O co jde: Červnový farmářský trh v Chlumanech za účasti bezmála šedesátky prodejců potravin, keramiky a dalšího zboží. Otevřena KY:BY zahrada. O občerstvení se postarají chlumanští dobrovolní hasiči, o dobrou náladu zase kapela Přímý přenos. Program pro děti zajišťují studentky SPgŠ v Prachaticích. Od 9.30 hodin je navíc v zahradě chlumanské mateřské školy na programu pohádka O růžové perle v podání strakonického souboru Čelakovský.

Parkán Společně 24

Kdy: od 10 do 22 hodin

Kde: Areál Parkán Prachatice

O co jde: Třetí ročník Food festivalu Parkán společně, kde bude možné ochutnat chutě z celého světa, letos třeba z Indonésie nebo z Arabského poloostrova. Zároveň se koná také Den dětí, program bude připraven i pro ty nejmenší ve formě zábavných her i divadelní pohádky, a to v čase od 10 do 17 hodin.

Za kolik: 100 korun

Dětský den v zahradě Cerino

Kdy: od 14 hodin

Kde: Zahradnictví Cerinno Těšovice

O co jde: Venkovní zábavný den pro děti, kam dorazí kouzelník Roman. Připraveny budou tvořivé dílničky, trampolína. Vyrábět se budou zvířátka z balonků a mnoho dalšího.

Za kolik: Zdarma

Pouťová Parkbouda

Kdy: od 18 hodin

Kde: Městský park u ZŠ TGM Vimperk

O co jde: Pouťový koncert kapel The Last June, Crazy Band, Emaya, Netopím se pod organizační taktovkou studentského zastupitelstva.

Za kolik: Dobrovolné a jeho výtěžek bude věnován Útulku pro opuštěné psy a kočky měst Strakonice a Písek.

Gotické obrazy

Kdy: od 14 hodin

Kde: Kostel sv. Dominika Strunkovice nad Blanicí

O co jde: Gotické obrazy v kopiích Ladislava Čáslavského v kostele sv. Dominika ve Strunkovicích nad Blanicí. Vernisáž výstavy. O hudební doprovod se postará Kateřina Weissová s flétnou. Výstava pak bude otevřena v sobotu do 17 hodin, Od 3. do 16. června v pracovní dny od 18 do 19 hodin.

Za kolik: Zdarma

Foto na provázku

Kdy: od 10 hodin

Kde: KD Strunkovice nad Blanicí

O co jde: 24. ročník fotografické výstavy amatérských fotografů z ČR i zahraničí. Od 10 hodin vernisáž výstavy, která bude následně otevřena do 18 hodin, od 10.15 hodin koncert Martina’s boys (jazz, latina, blues…).

Za kolik: Zdarma

Večerní program v Muzeu Vimperska

Kdy: od 17 hodin

Kde: Zámek Vimperk

O co jde: Komentované prohlídky, workshopy zaměřené na různé techniky zdobení skla, vernisáž výstavy.

Koncert v Mexiku

Kdy: od 18 hodin

Kde: Sokolská louka Strunkovice nad Blanicí

O co jde: Koncert kapel. Od 18 hodin The Best of the Rest, od 19.30 hodin Lucky Brew, od 21 hodin Vivat Joe!, od 22.30 hodin Pracovní sobota.

Za kolik: Zdarma

Eliáš & Eliáš: Dialog

Kdy: od 18 hodin

Kde: Zámek Vimperk

O co jde: Výstava, která představuje ukázku tvorby otce a syna Bohumila Eliáše (1937-2005) a Bohumila Eliáše ml.(*1980). Na Státním zámku ve Vimperku proběhne v sobotu 1. června v 6 hodin večer vernisáž výstavy těchto dvou originálních osobností českého skla.

Koncert na zámku

Kdy: od 18.30 hodin

Kde: Zámek Kratochvíle u Netolic

O co jde: Koncert žáků ZUŠ Vodňany a ZUŠ Písek na zámku Kratochvíle pod vedením Evy a Ivy Matouškových. Koncertem provede Lenka Ebelová.