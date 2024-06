Mizerové: Na život a na smrt Zdroj: se svolením Falconu

Úterý 18. června

Bleší trh a KreBul obchůdek

Kdy: od 9 do 16 hodin

Kde: KreBul Prachatice

O co jde: Tradiční trhy v KreBul Prachatice.

Vernisáž výstavy: Cesta vědy

Kdy: od 16 hodin

Kde: Prachatické muzeum

O co jde: Výstava představuje příběhy přírodovědného poznání zasazené do míst, kde se odehrávaly. Nahlédněte do nich skrze dvanáct zastavení o dějinách geografie, botaniky, geologie, astronomie či genetiky. To vše bude k vidění až do 6. října.

O.Wilde: Lordi

Kdy: od 19 hodin

Kde: Městské divadlo Prachatice

O co jde: Rozverná komedie o třech rozpustilých slovenských lordech, kteří si v londýnském pánském klubu vyprávějí o svých milostných úspěších. Zážitky jsou to košilaté, ale ten největší na lordy teprve čeká a diváci si jej vyslechnou tak říkajíc z první ruky.. Kdo tuto komedii již viděl, tak ji určitě bude chtít vidět zase, a kdo ji ještě neviděl, neměl by si ji nechat ujít. Bavit se bude celý sál. Dámy, vezměte do divadla i své protějšky! Hra je vhodná i pro muže, kteří před návštěvou divadla dávají přednost vůni kouře doutníků a chuti skvěle vychlazeného bourbonu…Naopak školní dítka do 15 let a puritánsky založené ženy nechte raději doma. Hrají: Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge Butko.

Za kolik: 750 korun

Mizerové navždy

Kdy: od 19.30 hodin

Kde: Kino Národka Prachatice

O co jde: Mizerové Mike Lowrey (Will Smith) a Marcus Burnett (Martin Lawrence) jsou zpátky a před nimi poslední společná jízda.

Vstupné: 140 korun

Ve jménu cti

Kdy: od 20 hodin

Kde: Kino Šumava Vimperk

O co jde: Paříž, 1887. Duel je oficiálně zakázanou, ale stále běžnou praxí rozhodování sporů a hájení cti. Tedy, pokud jste muž… Podle Marie-Rose Astié de Valsayre by to tak ale nemělo zůstat. Odvážná a inteligentní žena se rozhodne, že půjde příkladem a postaví se aroganci a nadřazenosti mužů se zbraní v ruce. Vyhledá proto pomoc nepřístupného a tvrdého šermířského mistra Clémenta Lacaze, který právě v nerovném souboji ztratil mladého synovce. Zprvu nepředstavitelné spojenectví se pro obě rozdílné postavy stane nečekanou výzvou, ve které se protínají záležitosti cti i srdce. Skutečnými událostmi inspirovaný snímek Vincenta Pereze je jiskřivým spojením historického dramatu a dobrodružného filmu ze staré školy.

Vstupné: od 100 korun