Pátek 21. června

Matka v trapu Zdroj: se svolením Falconu

Letní tiskání

Kdy: Od 15 do 17 hodin

Kde: Prachatické muzeum

O co jde: Další výtvarná dílna Prachatického muzea. Přijďte si natisknout veselé letní tričko nebo tašku.

Vstupné: 100 korun s tričkem/taškou v ceně nebo 30 korun s vlastním tričkem.

Pohádková stezka

Kdy: Od 15 do 18 hodin

Kde: Areál Lesních her Prachatice

O co jde: Odpoledne ve společnosti pohádkových bytostí v Areálu lesních her v Prachaticích pod taktovkou DDM Prachatice.

C. Goldoni: Sluha dvou pánů

Kdy: Od 21 hodin

Kde: Zámek Kratochvíle

O co jde: 33. ročník Divadelního léta na zámku Kratochvíle v podání ochotnického souboru Tyl Netolice. Na programu je představení Sluha dvou pánů, které v setmělých zahradách zámku ještě více vynikne. Režie: Miroslav Mikeš.

Za kolik: 50 korun děti a 90 korun dospělí

Matka v trapu

Kdy: Od 21.30 hodin

Kde: Letní kino Prachatice

O co jde: Hlavní hrdinka komedie Matka v trapu Sylvie (Petra Hřebíčková) má dobré místo v reklamní agentuře, pracovní úspěchy, krásné, vzorné děti a její manžel je známý malíř. Na první pohled štěstí. Jenže… je to pravda? Šéf reklamky Karel (Bob Klepl) na Sylvii právě nahrnul několik nesplnitelných úkolů, do toho volali ze střední školy, aby vyřešila další z prohřešků svého syna a Sylviin manžel Tomáš (Jaroslav Plesl) je jako obvykle nedostupný, protože malování mu už pár let moc nejde. A všichni si zvykli, že Sylvie všechno vyřeší, zařídí, zaplatí. V Sylvii, která vždycky chtěla vidět věci z té nejlepší stránky, se najednou něco zlomí. To je přesně ta chvíle, kdy se vám chce od všeho utéct. Je to náhoda nebo osud, že Sylvii zastaví taxi, které řídí Anna (Lenka Vlasáková)? A jak se někdy stává, cizímu člověku na sebe řekneme věci, které se ostýcháme prozradit vlastní matce. Ostatně Sylviina máma Regina (Jana Švandová) má vždy připravenou nějakou kritickou poznámku, zvláště co se týká Tomáše. Podle ní není ani vhodný manžel pro Sylvii, ani vhodný otec pro Sylviiny děti. A jako zeť je… naprosto nesnesitelný. Sylvie na Annu vysype své životní průšvihy… a stane se něco neočekávaného. Anna jí nabídne na pár dní pronájem volného pokoje, aby si Sylvie mohla utřídit myšlenky a najít řešení. Dvě ženy, které se potkaly naprosto neplánovaně, poznávají jedna druhou a díky tomu i sebe samé. Dostávají šanci vrátit své rozhárané životy zpět do správných kolejí. A navíc je tu velmi sympatický Annin bratr (Marek Němec). Možná je to začátek jednoho velkého přátelství.

Za kolik: 140 korun

Den hudby - hudba ve městě

Kdy: Od 15 hodin

Kde: Knihovna, Kavárna Ve Skále, Detva Vimperk

O co jde: Živá hudba v ulicích. Fête de la Musique, v angličtině také známý jako Music Day, Make Music Day nebo World Music Day, je každoroční hudební oslava, která se koná 21. června. V den hudby jsou občané a obyvatelé vyzýváni, aby hráli hudbu venku ve svých čtvrtích nebo na veřejných prostranstvích a parcích.

Den hudby

Kdy: Od 17 hodin

Kde: Městský park u ZŠ TGM ve Vimeprku

O co jde: Dechový orchestr ZUŠ Vimperk. Závěrečný koncert k Mezinárodnímu dny hudby.

Šumava magická

Kdy: Od 19 hodin

Kde: Kavárna Ve Skále Vimeprk

O co jde: Beseda s promítáním Ondřeje Fibicha.

Za kolik: vstupné dobrovolné