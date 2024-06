Odstartováno. Czech Ladies plavou Lipnem, v pátek budou v Krumlově i Budějcích

Následoval se svým vystoupením čtyř písní již zmiňovaný Martin France, který nemohl vynechat pomádovský hit Jsme parta správná a koncert ukončila rocková legenda Marcela Březinová, která zařadila i nesmrtelný hit Karla Svobody Hádej, který byl psaný přímo pro tuto interpretku. Marcela se rozloučila spolu se všemi spoluúčinkujícími kolegy songem Snad za to může láska a diváci, kteří měli vstup zdarma, se po dohrání koncertu bavili spolu se zpěváky do pozdních nočních hodin. Akce se nečekaně zúčastnil i majitel romantického resortu a na jeho vyslovené přání by se tento Minikoncert na Knížecí cestě mohl uskutečnit i v roce 2025.