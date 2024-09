V neděli 29. září vezme lesní průvodce Ludwig Breitenfellner všechny zájemce z řad milovníků přírody na túru do Národního parku Šumava. Z Hinterfirmiansreutu povede trasa přes hranice do bývalých šumavských obcí a k historickým pietním místům.

Trasa vede nejprve do bývalých vesnic Dolní a Horní Světlé Hory. Z bývalých vesnic dnes zbyly jen ruiny staré školy a zbytky zdí a sklepů zničených domů. Trasa pokračuje mírně do kopce k Pohanským kamenům, známým jako také jako Slunovratové kameny, pravděpodobně bývalému předkeltskému obětišti. Skupina pokračuje přes Josefov na Žďárské jezírko, jeden z největších a nejkrásnějších prahů na Šumavě, kde si udělá zaslouženou přestávku. Přes bývalou obec Stodůlky u Strážného, kolem krásných horských luk a vyhlídek, pokračuje túra zpět do Josefova a dále do Dolních Světlých hor a výchozího bodu na hraničním přechodu Hinterfirmiansreut.

Výlet, který je dlouhý přibližně 13 kilometrů a trvá přibližně šest hodin, začíná v 10 hodin. Přesné místo srazu vám bude sděleno při registraci. Tato středně náročná túra vyžaduje jistou nohu, vhodnou obuv a oblečení odpovídající počasí. S sebou je třeba mít také pití, svačinu a průkaz totožnosti. Poplatek za prohlídku činí 10 eur bez slev. Z organizačních důvodů je nutné se přihlásit u Průvodcovské služby národního parku 0049 800 0776650 co nejdříve, nejpozději však den předem do 13 hodin.