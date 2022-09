První na Prachaticku měli sečteno v Nicově. Volební účast tam byla 52,86 %, hlasovalo 37 ze 70 voličů. Zvoleni do zastupitelstva tam jsou Vladimír Šašek, Jan Pretl, Lenka Šašková, Petr Steinbach, Anna Josefíková, Jitka Čiefová a Eva Šašková.

Bývalá starostka ve Volarech vítězí, současný není ani v zastupitelstvu

Ve Volarech je kompletně sečteno. Současný starosta Vít Pavlík se do zastupitelstva vůbec nedostal. Nezávislí, jejichž byl lídrem, sice mají ve volarském zastupitelstvu dvě místa, ale ze čtvrtého místa kandidátky tam voliči poslali Andreu Novákovou a ze druhé pozice pak Romana Kozáka. Komunální volby ve Volarech vyhráli s velkou převahou Jihočeši 2012 a hlavně jejich kandidátka z prvního místa, bývalá starostka Martina Pospíšilová. Jihočeši mají v zastupitelstvu sedm míst. Což znamená, že pro nadpoloviční většinu stačí získat jeden jediný hlas.

Čtyři židle ve Volarském zastupitelstvu získalo nové sdružení Odvážně pro Volary, po dvou pak zmínění Nezávislí a Sdružení srdcem pro Volary, které do voleb vedla současná místostarostka Jana Bártová. Největším skokanem voleb ve Volarech je zubní lékařka Petra Blašková (Odvážně pro Volary), voliči ji do zastupitelstva "vykřížkovali" ze čtrnáctého místa, ve svém sdružení se tak dostala na neuvěřitelné místo druhé. Spolu s lídrem sdružení Tomášem Válkem se s počtem hlasů zařadili hned za kandidáty Jihočechů 2012.

Pouze jediný muž usedne nově v zastupitelstvu šumavské obce Stožec. Až do voleb měli pánové v zastupitelstvu převahu, i když starostkou byla žena Helga Finigová. Té také lidé dali nejvíce hlasů a sdružení NK za Stožecko má v sedmičlenném zastupitelstvu pět křesel. S velkou pravděpodobností tak starostka může ve své práci pokračovat v dalších čtyřech letech.

Sčítání v největších městech okresu pokračuje

První z devíti okrsků v Prachaticích, dva ze sedmi ve Vimperku, dva ze tří ve Volarech a tři ze čtyř v Netolicích. Takové jsou součty před sobotní pátou hodinou odpoledne. V Prachaticích to vypadá na boj mezi Nezávislými a ODS+TOP 09 a NK. Nezávislí s lídrem Martinem Malým mají převahu.

Ve Vimperku zatím bodují Starostové a nezávislí, které vedla do voleb starostka Jaroslava Martanová. V Netolicích mají drtivou převahu Nezávislí pro Netolice v čele se starostou Vladimírem Peškem. Volarští Nezávislí, kde je na prvním místě současný starosta Vít Pavlík, ztrácejí. Drtivě je válcují Jihočeši v čele s bývalou starostkou Martinou Pospíšilovou.

Nového starostu budou vybírat v Chlumanech. Současná starostka Kateřina Pudivítrová v letošních volbách nekandidovala. Starostou bude někdo ze sedmi zvolených zastupitelů. Jsou to Zdeněk Škopek, Petr Běhounek, Lenka Škopková, Jana Marešová, Josef Novák, Anna Marešová a Veronika Kotrcová. Volit přišlo 53,77 procenta voličů. To v Lenoře přišlo volit 35,67 procenta voličů. Ani tam starosta Antonín Chrapan svůj post neobhajoval. Zvolen bude někdo ze sedmi zastupitelů, jsou Magda Chrapanová, Milan Šimek, Petr Šindelář, Kamila Štěpánová, František Štěpán, Monika Molnárová a Monika Janáčová.

Václav Vostradovský, starosta šumavské obce KvildaZdroj: Deník / RedakceZa pár týdnů končí dlouholetý starosta Kvildy Václav Vostradovský. V letošních komunálních volbách se rozhodl už nekandidovat. "Hlavně ze zdravotních důvodů," říká. I on byl až do sobotní čtvrté hodiny napjatý, kdo ho po bezmála dvaceti letech ve funkci starosty nahradí. A podle výsledků voleb by to mohla být v historii Kvildy poprvé žena. Nejvíce hlasů získala Michaela Tichotová, která byla do voleb jedinou ženou v zastupitelstvu. Sdružení Kvilda domovem, za které kandidovala z druhého místa, získala v sedmičlenném zastupitelstvu tři místa. Stejně míst má také SNK Pro Kvildu. Sedmou židli obsadí lídr kandidátky Qildští. Ve vedení obce budou mít vůbec poprvé převahu ženy. V zastupitelstvu usednou čtyři.

Největší přebírací místo na jihu Čech je v Českých Budějovicích, které má na starosti 176 okrsků. Druhé největší místo se 113 okrsky je v Táboře. Třetí je přebírací místo v Jindřichově Hradci se 104 okrsky. Naopak nejmenší přebírací místa se čtyřmi okrsky jsou v Českých Velenicích a Horní Plané.

Pokud by se v komunálních volbách volil starosta přímo, svůj post by s přehledem obhájil starosta Nebahov Jan Zámečník. Právě on tam totiž v získal v absolutních číslech nejvíce hlasů, a to 174. Hned za ním je se 144 hlasy Jiří Cinádr. Volební účast se v Nebahovech zastavila na 45,41 procenta. Stejně tak by post obhájila starosta Borových Lad Jana Hrazánková. Také ona vítězí v komunálních volbách s převahou. Získala 77 hlasů. Bez potíží by post starosty obhájil také Jan Pěsta v Lažištích. Sdružení nezávislých kandidátů I. má šest míst v devítičlenném zastupitelstvu a Jan Pěsta získal v absolutních číslech nejvíce hlasů 139. Také v Šumavských Hošticích získal nejvíce hlasů současný starosta Petr Fleischmann.