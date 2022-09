ANO 2011 - Investice do oprav městských bytových domů. - Využití prostorů staré střelnice pro všesportovní halu se zázemím pro outdoorové sporty a další zázemí. - Stavba hřiště se zimním kluzištěm. - Částečná změna povrchu tankovky s jedním asfaltovým pruhem pro koloběžky a in-line bruslení. - Nový vodojem pro město. - Rekonstrukce chaty na Libíně, nová knihovna v areálu bývalé hasičské zbrojnice, rozšíření krytého plaveckého bazénu. - Nová třídicí linka a rozšíření kompostárny.

ČSSD

- Dostupné bydlení a dostupná zdravotní péče, zachování Nemocnice Prachatice a všech jejích oddělení. Zachování veškeré současné ambulantní péče a také její případné rozšíření.

- Zamezit rozprodávání městských bytů.

- Zamezení odlivu mladých lidí z Prachatic.

- Rozšíření krytého plaveckého bazénu, přestavba bývalé střelnice na sportovní halu, přestavba bývalé hasičské zbrojnice na knihovnu, ale pouze za pomoci dotačních peněz.

- Podpora pro stavbu obchvatu města.

KDU-ČSL

- Komunikace se zaměstnanci na úřadě a spoluvytvoření příjemného zázemí úřadu.

- Revize dopravní situace, změn různých úseků cest a revize parkovacích míst.

- Podpora malých a středních podnikatelů a investiční pobídky pro ně.

- Podpora alternativního předškolního i školního vzdělávaní souběžně s podporou klasického školství.

- Důsledné řešeni problémů se společensky nepřizpůsobivými občany.

- Zabezpečení obnovy provozu v areálu rozhledny Libín.

- Podpora a rozšířeni farmářských trhů v osadách.



KSČM

- Připravit a realizovat nové kapacity pro stavbu penzionu pro seniory.

- Zvýšit podíl vlastních zdrojů pitné vody pro město Prachatice.

- Zahájit stavbu obchvatu Prachatic.

- Kompletní oprava inženýrských sítí na Malém náměstí.

- Vyřešit využití Lázní sv. Markéty.

- Najít nové lokality pro zahrádkářské kolonie.

- Najít prostory pro parkovací domy v částech s vysokou koncentrací obyvatel a najít místo pro záchytná parkoviště.

- Rozšíření zelených ploch.

Nezávislí

- Udržet finanční rezervu města.

- Městská knihovna v bývalé hasičské zbrojnici.

- Nákupní zóna s drobnými obchody nejen s oblečením.

- Rekonstrukce Malého náměstí.

- Multifunkční sportovní hala v areálu bývalé střelnice, zastřešení hokejbalového hřiště a stavba hřiště s umělým ledováním.

- Využití vrcholu Libína pro turistiku.

- Stavba kanalizace a ČOV včetně vodovodu na Libínském Sedle.

- Rekonstrukce a rozšíření krytého plaveckého bazénu.



ODS + TOP 09 + NK

- Prosadit výstavbu lanovky na Libín a oživení místa turisticky zajímavými atrakcemi.

- Oživit Horní náměstí a zvážit zřízení pěší zóny v Poštovní ulici. Obří a drahá rekonstrukce Malého náměstí není prioritou.

- Urychlení přípravy pozemků pro výstavbu nového bydlení.

- Vrátit do Prachatic Jazzfest Začlenění stávajícího areálu letního kina do klidové zóny Štěpánčina parku.

- Rozjet projekt „Prachatice do mobilu“.

- Zpřístupnit materiály z rady a zastupitelstva veřejnosti.

- Investovat rozvážně.



Prachatice společně

- Zrušit obálkovou metodu na nájemné bytů a městská výstavba bytových jednotek.

- Využití chaty na Libíně pro turisty i ke vzdělávacím a podnikatelským aktivitám.

- Vybudovat parkovací domy v blízkosti sídlišť.

- Navázat spolupráci města s lékařskou fakultou v Plzni a v Praze – možnost stipendijních městských programů.

- Digitalizace města Prachatice, zřízením např. virtuální prohlídky objektů, které jsou ve výběrovém řízení.

- Navýšení rozpočtu pro kulturní a sportovní spolky.

- Podpora výstavby dalších singltreků v okolí města.



Pro Prachatice

- Konec nesmyslné dražby bytů a konec předražených a neprůhledných obálkových metod k jejich získání.

- Zapojení obyvatel do rozhodování o místech, kde žijí.

- Revitalizace skateparku.

- Strategický a systematický rozvoj mateřských a základních škol spolu s odbornou i laickou veřejností.

- Snížení nájemného nebytových prostor sociálních a doprovodných služeb i u neziskových organizací věnujících se dětem a mládeži v oblasti sportu.

- Tříměsíční bezplatné období na nebytové prostory pro „rozjezd“ podnikání.

Živé Prachatice- Úspory energie a produkce energie z vlastních zdrojů jako fotovoltaika, bioplyn.- Rozšíření městského kulturního programu v centru.- Kvalitní architektura a veřejná prostranství, podporujeme novou bytovou výstavbu.- Oprava objektů na Libíně.- Intenzivní zapojení veřejnosti do rozhodování o městě.- Získávat granty a dotace.- Výstavba nové knihovny v bývalé hasičské zbrojnici.- Zavedení MHD.- Využít areál bývalé střelnice pro sport, stavba zimního stadionu.- Stavba bytových domů s dotovaným nájmem.