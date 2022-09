Navíc, aby vůbec město mohlo požádat o případné stavební povolení, musí doložit dostatek pitné vody. Proto provádí hloubkové vrty.

„Opravovat se musí krok po kroku. Co nejdřív začít s opravou restaurace a jejího otevření. Postupně areál rozšiřovat, tak, aby se zachovala kontinuita lokality,“ říká Růžena Štemberková a dodává, že prioritně by na tuto rekonstrukci mělo město Prachatice získat dotační peníze.

Robert Zeman (Pro Prachatice) je toho názoru, že chata na Libíně se měla zprovoznit okamžitě po její koupi městem.

„Nevím, kde by město mělo vzít peníze na generální rekonstrukci. My chceme jít cestou nejmenšího odporu a chatu otevřít s minimální investicí a postupně areál rekonstruovat,“ uvedl s tím, že člověk, který by chatu na Libíně provozoval, by tam také měl žít, stejně jako to bylo v době, kdy ji vlastnila rodina Pekárkových.

S okamžitým provozem nesouhlasí Jan Bauer (ODS). Podle něj je oprava nutná. Zástupci ODS v zastupitelstvu podpořili koupi i peníze na projektovou dokumentaci na opravu. A kde vzít peníze? „Možnosti jsou dvě, ušetřit je, nebo zajistit dotační. Jinak rekonstrukce nebude možná,“ uvedl a dodal, že šetřit mělo vedení města na rekonstrukci letního kina. „Část peněz měla být použita na Libín,“ uzavřel.

Při pohledu do předvolebních lákadel jednotlivých kandidujících uskupení by si jeden řekl, že všichni pár dní před otevřením volebních místností vědí, jak by mělo město vypadat v následujících letech. Všichni by stavěli nové byty, opravovali a budovali sportovní areály a nabízejí nové možnosti pro volnočasové i kulturní aktivity Prachatičáků, ať to stojí, co to stojí, hledali nová parkovací místa a městský úřad přibližovali lidem. Je až ohromující, jak vzácná shoda mezi kandidáty panuje.Jisté je, že pouliční lampy budou stále zářit dál, voda v bazénu bude stejně teplá a teplo stejně drahé.Prachatičáci jasně říkají, že chtějí obchvat a parkování. Tak se toho držte, kandidáti.