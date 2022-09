Navíc současný starosta města Vít Pavlík do zastupitelstva vůbec neprošel. Nezávislí mají dvě křesla, ale lidé vykřížkovali do zastupitelstva čtvrtou Andreu Novákovou a druhého Romana Kozáka. „Dopadlo to jinak než jsme předpokládali. Radost máme, ale mluvit o budoucí podobě radnice je předčasné, musíme vyjednávat,“ zhodnotila Martina Pospíšilová s tím, že diskuze o koalici se naplno rozjedou v pondělí. Počítá i s tím, že spojení všech ostatních v zastupitelstvu pošle Jihočechy do opozice. „Dostali jsme od lidí důvěru, nejsme žádní nováčci a chceme pro město pracovat,“ uzavřela.