O postupu jednání budou zástupci vyjednavačů postupně informovat. Jisté ale je, že pokud by taková dohoda padla, měla by nová koalice dvanáct hlasů. V opozici by se tak mohl ocitnout současný starosta Martin Malý a jeho sdružení Nezávislí a ANO 2011. Dohromady mají devět hlasů. Nezávislí po těchto volbách jeden mandát ztratili, ANO 2011 o jeden posílilo.