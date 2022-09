To vše se změnilo po druhé válce, kdy více než polovina lidí musela nuceně opustit své domovy a pohraniční pásmo v přísném režimu lidem nedávalo příliš dobré vyhlídky na živobytí.

V posledních třiceti letech se v hraničním hvozdu žije o poznání lépe. Život v nejvýše položené obci v Čechách ale není žádné peříčko. Zima přichází brzy, vždyť nedaleká Jezerní slať je nejstudenějším místem republiky, a léto začíná pozdě. Kvilda je krásná a turisté to vědí. Také proto jich každý rok přijede zhruba milion. O to, aby byli spokojeni oni a hlavně místní, se musí popasovat starosta. A to není úkol úplně jednoduchý a už vůbec ne levný.

Nové vedení šumavské Kvildy musí postavit vodojem i čističku