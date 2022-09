Podívejte se na nové zastupitele Prachatic

Současná vimperská starostka ještě v sobotu večer začala přemýšlet o možné koalici, která by chtěla mít při vedení města jasnou převahu. „Podle mého jsme schopní mít v zastupitelstvu deset pevných hlasů,“ uvedla. Počítá totiž s podporou sdružení Vimperáci 2018 – Nezávislí, které vedl do voleb současný místostarosta Zdeněk Kuncl. Sdružení obhájilo svá tři křesla. K osmi je tak možné připočítat také hlas ODS, který získala ředitelka vimperské základní školy Dagmar Rückerová. Vítězové vimperských voleb Starostové a Nezávislí počítají také s jedním hlasem sdružení Nevyhnutí – Nezávislé vimperské hnutí v podobě Jana Hanžla. „Jsou to zatím jen odhady. Diskuze o podobě budoucí vimperské koalice začnou v pondělí,“ upřesnila Jaroslava Martanová, která je jistou kandidátkou na starostku města pro příští čtyři roky.

Kompletní výsledky voleb na Prachaticku najdete ZDE.