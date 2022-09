Co u vás rozhodne volby?Zdroj: DeníkPrávě před čtyřmi roky skončila rozsáhlá oprava lhenického náměstí a od té doby se mluví o tom, že je nutné tam sochu otce vlasti vrátit. Lheničáci svou oblíbenou sochu už neviděli uprostřed náměstí celkem sedm let. Tři roky trvala samotná oprava náměstí.

Socha byla nejprve zapůjčena na výstavu do Pootavského muzea ve Strakonicích. Odtud se zase vrátila do Lhenic a našla dočasný domov v kostele svatého Jakuba. Letos v dubnu došlo na splnění slibu a socha Karla IV. byla umístěna do vstupní haly úřadu městyse. „Rádi bychom ale měli repliku sochy zpátky na kašně,“ popisuje Jan Veselý, lhenický rodák a patriot, který se nehodlá smířit s tím, že by kašna zůstala dál bez Karla IV.

Zdroj: Jana Vandlíčková

Hlasy pro Karla IV.: Hlasovali pro a kandidují znovu - Volba pro Lhenicko: Milan Hölcl, Pavel Boška. - Pro Vás: Petr Pořádek, Pavel Trnka a Jaroslav Janota. - KDU-ČSL: František Bláha, Markéta Grillová.

Na kašnu by se mohla vrátit jen replika sochy Karla IV. Jisté je, že originál zůstane „v teple“ na radnici. Umístění originální sochy na kašnu by podle posudku památkářů pro ni mohlo být fatální. A ani replika by Lheničákům nevadila. Pod tlakem veřejnosti letos v lednu zastupitelé rozhodli, že se nejprve zeptají prostřednictvím ankety. Ta ukázala, že Lheničáci sochu na kašnu chtějí. Ankety se zúčasnila nadpoloviční většina obyvatel Lhenic, když hlasovalo celkem 854 lidí. Platných bylo 849 hlasovacích lístků a 649 z nich bylo pro umístění repliky sochy Karla IV. na kašnu.

Zdroj: Jana Vandlíčková

Na základě výsledků v květnu zastupitelé rozhodli, že se Karel IV. na kašnu vrátí. Osm z jedenácti zastupitelů hlasovalo pro vrácení sochy na původní místo. Proti vrácení sochy hlasovali tři: Karel Bican a Marie Kabátová (ODS, už nekandidují) a Iveta Pavličová (kandiduje za sdružení Volba pro Lhenicko 2022, které vrácení sochy ve svém předvolebním programu nezmiňuje). Sdružení Pro vás, které do voleb vede Petr Pořádek, a KDU-ČSL v čele s Františkem Bláhou vrácení sochy podporují. To ale také lídr Volby pro Lhenicko 2022 Milan Hölcl. Sdružení sice o soše Karla IV. v programu nemluví, ale podle Milana Hölcla je to to samozřejmost, pro kterou už jednou při jednání zastupitelstva zvedl roku on i další zástupce sdružení Pavel Boška.

Jan Veselý, který je hlavním podporovatelem vrácení sochy, od nových zastupitelů očekává, že naplní výsledky ankety a květnové rozhodnutí zastupitelů. „Opakovaně kandidující současní zastupitelé kromě jednoho již vyjádřili svým hlasováním m souhlas a názory nově kandidujících jsou pozitivní. Zbývá tedy jen dílo dokončit,“ nepřestává věřit Jan Veselý.

Z historie Kašny Karla IV. ve Lhenicích:

Kašna Karla IV. ve Lhenicích ještě se sochou Karla IV.Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková- Kašna na lhenickém byla postavena v roce 1850. Uprostřed na podstavci vždy byla socha Karla IV. a proto je nazývána Kašna Karla IV.

- Spolu se sochou sv. Vojtěcha z roku 1802 je kašna dominantou lhenického náměstí. Obě tyto památky dokreslují vzhled lhenického náměstí a stojí za shlédnutí, i přesto, že jsou prakticky umělecky bezcenné.

- První kamenná kašna byla na náměstí postavena v roce 1800 kameníkem Janem Kremerem z Českého Krumlova, nebyla těsná a nedržela vodu.

– V roce 1818 byla opravena, ale bez výsledku. Lheničtí proto nechali postavit další kašnu, aby plnila účel a zároveň estetickou stránku. Tu zhotovil roku 1850 kameník Hauber z Českého Krumlova. Nechyběly chrliče vody ve tvaru lvích hlav a k nim byla na horní lasturu vybrána socha „Otce vlasti“.

- Sochu zhotovil pražský akademický sochař F. Pischelt a do Lhenic dorazila s velkou slávou v létě roku 1853. Při převozu sochy došlo k jejímu poškození, když se králi ulomila ruka a proto následovaly ještě nutné opravy. Na novou kašnu byla socha Karla IV. nainstalována v roce 1853.- Při revitalizaci náměstí v letech 2015 až 2018 byly sochy i kašna zrestaurovány. Originál sochy Karla IV. je umístěn ve vestibulu radnice, její replika se snad vrátí na kašnu.