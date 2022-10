"Pro mě je svým způsobem vítězství, že jsem ve druhém kole," uvedl pro Deník už před pátečním zahájením hlasování Miroslav Lorenc, který ve druhém kole senátních voleb v obvodu Český Krumlov stál proti Tomáši Jirsovi. V politice aktuálně působí Miroslav Lorenc jako místostarosta Prachatic čtyři roky. "Jasně, že při vší skromnosti mě lidé znají. Snad jsme tu práci tady na radnici čtyři roky nedělali špatně. Ale spíš táhne víc ta značka ANO," říká k tomu, že se probojoval do druhého kola. Za sebou nechal například ředitele prachatického hospicu Roberta Huneše. A také poukázal na to, že ANO je v opozici vůči vládním opatřením, i to mohlo podle jeho mínění přispět k postupu do druhého kola. "Čekal to málokdo. I z centrály hnutí ANO mi gratulovali, že jsem se dostal do 2. kola," doplnil Miroslav Lorenc.