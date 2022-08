Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích a prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, včera oznámil kandidaturu do Senátu Parlamentu ČR. Ve volebním okrsku č. 10, který je složen z částí Prachaticka, Českokrumlovska a Českobudějovicka, bude kandidovat kromě jiných proti stávajícímu senátorovi Tomáši Jirsovi.

Ředitel prachatického hospicu Robert Huneš (vlevo) v úterý 19. července oznámil kandidaturu do senátu. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

„Mám mnoho zkušeností a vím, co trápí zdravotní a sociální služby a co potřebují. V současné době službám hrozí rozvrat. Situace je vážná, ale není neřešitelná. Řešení leží v parlamentu, proto kandiduji do senátu,“ řekl Robert Huneš. Podle jeho slov bude bude snažit o pochopení toho, že ve zdravotnictví mají být peníze nástrojem a ne cílem, člověk prioritou a ne záznamem v chorobopisu. Podporu má Robert Huneš nejen od prachatické KDU-ČSL, ale také od místopředsedy strany a poslance Jana Bartoška, který při oznámení jeho kandidatury nechyběl. "Z pozice dlouholetého ředitele hospice v Prachaticích ukazuje, že rozumí lidem a dokáže pro ně zajistit mimořádně potřebnou službu, která se nedá vyvážit žádnými penězi. Zároveň jako jihočeský zastupitel si přináší i tolik potřebnou politickou zkušenost. Rozhodně má moji podporu a věřím tomu, že bude atraktivní volbou i pro řadu Jihočechů," uvedl Jan Bartošek.