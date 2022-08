Konkurovat mu budou čtyři další registrovaní kandidáti, ředitel hospice třiapadesátiletý Robert Huneš (KDU-ČSL) z Vodňan, devětačtyřicetiletý ředitel společnosti a vydavatel Jihočeských víkendů Dalibor Uhlíř (Nezávislí) z Českého Krumlova, prachatický místostarosta Miroslav Lorenc (ANO) a čtyřiačtyřicetiletý požární technik a zastupitel města Kaplice Václav Mikeš (SPD).

Tábor osm plus jedna

Aktuálním senátorem na Táborsku je čtyřiapadesátiletý učitel a starosta Mladé Vožice Jaroslav Větrovský (Jihočeši 2012), do boje o hlasy a křeslo v horní komoře s ním půjde sedm mužů a jedna žena.

Desátý obvod tvoří Táborsko a část Písecka a Benešovska, patří sem část regionu ohraničená obcemi Žďár, Tálín, Paseky, Kluky, Dolní Novosedly, Záhoří, Vrcovice, Vojníkov, Vráž, Ostrovec, Smetanova Lhota, Čimelice, Nerestce a Mirovice. Ze středních Čech je to potom jižní cíp po obce Votice, Neustupov, Miličín, Mezno, Střezimíř, Jankov, Ratměřice a Zvěstov.

Senátní volby 2022: Termíny prvního a druhého kola, jak volit, kdo kandiduje

Hnutí ANO letos sází na devětačtyřicetiletého právníka a milevského radního Martinka Kupce. Pirátským kandidátem se stal pětapadesátiletý vědecký pracovník a krajský zastupitel Martin Kákona ze Soběslavi. Dalším adeptem na veřejnou funkci senátora je sedmapadesátiletý táborský lékař a ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Marek Slabý (Tábor 2020). Tohoto kandidáta podporuje koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Mezi další zájemce o mandát v horní sněmovně patří pětašedesátiletý starosta Plané nad Lužnicí Jiří Šimánek (STAN), devětačtyřicetiletý manažer, komentátor motokrosu a místostarosta z Chýnova Evžen Zadražil (Svobodní), dvaapadesátiletá táborská místostarosta Olga Bastlová (ČSSD), sedmdesátiletý režisér a vysokoškolský pedagog Miloš Zábranský (SPD) z Vlašimi a třiašedesátiletý distributor tiskovin a občanský aktivista Jiří Machač (Nestraníci) z Tábora.

Jihlava pět plus jedna

V jihlavském volebním obvodu bude své působení obhajovat předseda senátu dvaašedesátiletý Miloš Vystrčil (ODS). Ten je horní sněmovně už 12 let.

Jeho volební obvod tvoří okres Jihlava a východ Jindřichohradecka po Kostelní Vydří, Dačice, Peč, Cizkrajov, Slavonice a Staré Město pod Landštejnem. Úřad pro tento obvod zaregistroval celkem 6 přihlášek.

Kromě Vystrčila se chtějí o mandát pokusit čtyři muži a jedna dáma, konkrétně jde o jednapadesátiletou ekonomku Janu Nagyovou (ANO) z Jihlavy, mezi pány se na seznamu kandidátů nachází padesátiletý advokát z Jaroměřice nad Rokytnou Luděk Růžička (Domov), pětačtyřicetiletý advokát a předseda Institutu práva a občanských svobod - Pro Libertate Tomáš Nielsen z Prahy, čtyřiašedesátiletý ekonom Josef Pavlík (KSČM) z Havlíčkova Brodu a jednasedmdesátiletý lékař Václav Lhotský (SPD) z Třebíče.

Volby do senátu se konají s volbami do zastupitelstev obcí. Úřední obálky jsou od sebe barevně odlišeny. Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb do Senátu nadpoloviční většinu hlasů, bude se 30. září a 1. října konat druhé kolo. V něm se pak rozhoduje mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Senátorem se může stát občan ČR disponující volebním právem starší 40 let. Kandidáty navrhují politické strany nebo hnutí, mohou se o funkci ucházet i jako nezávislí. Podmínkou je složení kauce 20 tisíc korun za každého kandidáta. Senátor nemůže být současně prezidentem, poslancem nebo soudcem, může ale zastávat post ministra, starosty nebo hejtmana.