Pozoroval jste v letošní kampani nějakou změnu oproti těm minulým?

Tomáš JirsaZdroj: se svolením kandidátaTomáš Jirsa: Byla to z některých stran vyhrocená kampaň, kdy se bohužel objevily i negativní neférové letáky na některé kandidáty, nejen na mě, ale já jsem tu kampaň vedl férově a lidé to vycítí.

Vidíte něco, co vás teď čeká jako úkol v senátu?

Řešení energetické krize. Šest let bubnuji na poplach proti Green Deal, který prosazuje Brusel. Je to hezká myšlenka, ale ještě na to nemáme technologie. Vypínání uhelných a jaderných elektráren, za které nemáme náhradu… Šest let o tom píšu, že je to neštěstí. V Bruselu rozhodují filozofové, historici. Ale není tam energetik. Odhlasují, že auta budou na elektriku, ale nemají zdroje na její výrobu. A za současné situace dále zdražují emisní povolenky na výrobu elektřiny z uhlí…

Ta krize, která přichází, to bude nejtěžší doba od roku 1989, nejdůležitější bude udržet sociální smír a nedovolit rozšíření války na na území Evropské unie a NATO. Někdo teď poškodil Nord Stream, tím odřízl Rusko od Evropy. Doba bude těžká. Ale pořád máme jako republika nadvýrobu elektrické energie. I když nebude plyn, přežijeme zimu s elektrikou energií. Nechci strašit. Po válce na Balkáně jsem jezdil do Kosova a Bosny a Hercegoviny. Nebyla elektrika, topili kde čím, ale přežili to.

A něco, na co byste chtěl navázat?

Na Hluboké jsme teď zastropovali ceny školních obědů a rozvážíme je i důchodcům. Jeto věc, kterou bych chtěl navrhnout ostatním starostům, je to malý krůček k sociálnímu smíru.

Ve volebním obvodu Český Krumlov se stal senátorem Tomáš Jirsa

Jste dlouholetý starosta i senátor, je v tom pro vás pořád něco nového, máte pořád motivaci? Platí i pro další období, že se vzdáte platu starosty?

Vážím si toho, co dělám. Ráno jdu na radnici rád. Baví mě pracovat pro město. Chodím rád i do senátu. Já větší část senátní práce odpracuji v regionu prací pro lidi, pro spolky, jednám se starosty, pomáhám v jednáních s centrálními státními orgány. Platu starosty se vzdávám od prvního senátorského mandátu. Pobírám jen zákonem danou odměnu. Vždy v komunálních volbách vyčíslím, kolik to městu ušetřilo peněz. A rád sleduji, jak se město rozvíjí.

Byla letos obhajoba těžší, než jindy?

Neřekl bych. Nejtěžší byla první obhajoba proti Vladimíru Špidlovi. To mi nikdo nevěřil. Ani v centrále ODS. Na Šumavě jsme se setkal s podnikatelem panem Frankem a ptal jsem se ho, jestli má pro mě radu. Řekl mi, pane Jirso, ani na vteřinu si nepřipusťte, že byste mohl prohrát. Tak jsem se tak choval a vyhrál. Před letošní volbou jsem si věřil, že se 18 let chovám slušně a že mi to voliči vrátí. Všem jim děkuji za hlasy. Ale upřímně dodávám, modlili jsme se, aby se nezhoršila ekonomická situace ve státě. Jako konzervativci jsme vyhráli na poslední chvíli. Kdyby to bylo za měsíc, tak jsme jako konzervativci prohráli.

Budete obhajovat i za šest let?

Páté volební období? Kdo ví, co bude za šest let (s úsměvem).