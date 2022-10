V neděli 2. října krátce po sedmé hodině došlo ke shodě mezi ODS + TOP 09 + NK, Živých Prachatic, Prachatic společně a KDU - ČSL. Jejich zástupci podepsali koaliční smlouvu. "O dohodě budeme informovat současného starostu Martina Malého, který svolá ustavující jednání zastupitelstva," řekl Jan Bauer. Předpokládá, že ustavující zastupitelstvo by mohlo být svoláno do konce října. Podle dohody v koaliční smlouvě, která bude do ustavujícího jednání zastupitelů zveřejněna, by v radě města kromě starosty a místostarostů měli usednout Hana Bolková (ODS), Michal Piloušek (Živé Prachatice), Pavel Hodina (Prachatice společně) a Růžena Štemberková (KDU - ČSL).

Zástupci zmíněných stran a sdružení našli shodu ve všech oblastech, které před volbami slibovali. "Jde o průnik od přípravy pozemků pro bytovou výstavbu, změnu vyhlášky pro získání městských bytů, rekonstrukci chaty na Libíně, sociální záležitosti i kulturní život ve městě," upřesnil za novou prachatickou koalici Jan Bauer s tím, že zveřejní i to, jaké kompetence bude mít starosta i jeho zástupci.

Město v novém volebním období ušetří na platech pro jeho vedení. Starosta Jan Bauer jako poslanec má odměnu stanovenou na jen čtyřicet procent z částky stanovené pro starostu, která je v případě velikosti města Prachatice 78 443 korun měsíčně. Odměna pro uvolněného místostarostu je stanovena na 69 031 korun a pro starostu neuvolněného pak 42 360 korun měsíčně. Podle propočtu jen na platu neuvolněného starosty ušetří město ročně zhruba půl milionu korun a na odměně pro starostu dalších více než 550 tisíc korun ročně.