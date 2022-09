Pět kandidátních listin a 75 kandidátů je uvedeno na hlasovacím lístku ve Volarech. Tamní obyvatelé volí patnáctičlenné zastupitelstvo. Stejný počet zastupitelů mají také v Netolicích. Jen kandidátních listin je tam o poznání méně, pouhé tři a na hlasovacím lístku je vypsáno 45 jmen.

Stejný počet zastupitelů volí také ve Vlachově Březí a Husinci. V případě těchto měst se podařilo naplnit kandidátní listiny do posledního místa. Ve Vlachově Březí mají lidé na výběr ze čtyř uskupení a 60 lidí a v Husinci pak ze tří uskupení a 45 kandidátů.

Jak volit:

- Volba všech kandidátů strany: Na volebním lístku se označí jedna celá volební strana.

- Volba jednotlivých kandidátů: Volič může vybírat kandidáty napříč stranami a každému dává jeden hlas. V součtu nesmí být zaškrtnuto více osob než je počet členů zastupitelstva v dané obci či městě. V Prachaticích je to 21 zastupitelů.

- Spojení obou způsobů: Volič může označit celou jednu stranu a vybrat u ostatních stran jednotlivé kandidáty.

Obhájit křeslo starosty se v Prachaticích bude v letošních komunálních volbách už počtvrté snažit Martin Malý. Bojuje jako lídr kandidátky Nezávislých. Proti němu nastupují poslanec a bývalý starosta Jan Bauer, místostarostové Jan Klimeš a Miroslav Lorenc, architekt Jakub Nepustil nebo lídr nového sdružení právník Jan Kotrba.

I v ostatních městech Prachaticka chtějí současní starostové své pozice obhájit, ve Vimperku to je Jaroslava Martanová a také místostarosta Zdeněk Kuncl by mohl usilovat o post hlavního lídra města, když kandiduje z prvního místa kandidátky Nezávislých. Do hry se ale také může dostat programátor David Pfeifer nebo technik Milan Pešek.

Ve Volarech chce starostenské místo získat Vít Pavlík, ale také bývalá starostka Martina Pospíšilová nebo místostarostka Jana Bártová. Možnými kandidáty na starostu ale mohou být živnostník Ladislav Bárta nebo a IT specialista Tomáš Válek.

V Netolicích by mohl zůstat starostou Vladimír Pešek, také on je lídrem jedné ze tří z kandidátních listin. Proti němu stojí dvě ženy projektová manažerka Lucie Bedlivá Reidingerová a farmaceutická asistentka Jitka Maroušková.

Práci svých starostů mohou ocenit také lidé v Husinci či Vlachově Březí. Své pozice tam obhajují Ludmila Pánková, která má další dva protikandidáty v podobě Davida Kudýna a Václava Heinzla, a Lubomír Dragoun. Ten má proti kandidáty tři: Patrika Šturmu, Jiřího Růžičku nebo Jana Fiedlera.