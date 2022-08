Z dvanácti stran, sdružení a hnutí se v letošním volebním roce ve Vimperku snížil počet kandidátních listin na devět. Obyvatelé šumavského města tak mohou zastupitele vybírat z celkem 146 kandidátů. Kromě SPD totiž plnou kandidátku o sedmnácti lidech postavili všichni.

Volby, ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

ČSSD nasadila na první místo, tedy kandidáta na starostu města, třiašedesátiletého státního zaměstnance Vladimíra Procházku. Jihočeši 2012 šedesátiletého technika Milana Peška. Za sdružení Město lidem kandiduje z prvního místa třiapadesátiletá hostinská Soňa Bílková. Nezávislé vimperské hnutí (NEVIHNUTÍ) vede do zářijových komunálních voleb čtyřicetiletý programátor David Pfeifer, ODS pak třiapadesátiletý ostřílený politik a podnikatel Martin Paštika. Starostové a Nezávislí vsadili na současnou starostku, šedesátiletou Jaroslavu Martanovou a SPD na devětapadesátiletého operátora výroby Martina Zemana. Sdružení Vimperáci 2018 si za lídra vybralo současného místostarostu města sedmatřicetiletého Zdeňka Kuncla. Vimperská veřejnost s KDU-ČSL pak tradičně vsadili na šedesátiletého jednatele Městských lesů Vimperk Stanislava Hlavu. Nejstaršího kandidáta na starostu má ČSSD a naopak nejmladšího Vimperáci 2018. Mezi všemi kandidáty je nejmladší dvacetiletý student Jan Zeman, který usiluje o hlasy z osmého místa kandidátky SPD. Nejstarší kandidátkou je pětasedmdesátiletá lékařka Ivanka Bezděková, kterou Vimperská veřejnost s KDU-ČSL nasadila na šesté místo své kandidátní listiny. Průměrný věk všech kandidátů ve Vimperku je podle statistik 49,27 let. Převahu mezi kandidáty mají, stejně jako v Prachaticích, muži. O zastupitelský post jich usiluje dohromady 84 a průměrný věk statistici spočítali na 48,07 roku. Žen kandiduje 62 a průměrný věk je 50,90 let. Nejvyšší počet kandidátů je ve věku od 50 do 54 let, přesně je jich 26.