Druhá změna je v případě KSČM, kde Zdeňka Kollara na prvním místě kandidátky nahradil devětašedesátiletý podnikatel Zdeněk Kňazovický. Zdeněk Kollar se o zastupitelský mandát uchází z předposledního, osmnáctého místa.

Ostatní kandidující strany, hnutí a sdružení své lídry nezměnily. Ano 2011 vede současný místostarosta Miroslav Lorenc (65 let), ČSSD současný místostarosta Jan Klimeš (66 let), KDU-ČSL vedoucí kanceláře transferu Jihočeské univerzity Růžena Štemberková (45 let), Nezávislé současný starosta Martin Malý (53 let), ODS poslanec parlamentu Jan Bauer (53 let) a Živé Prachatice architekt Jakub Nepustil (60 let).

Pokud jde o věk kandidátů, nejmladší kandidátkou do prachatického zastupitelstva je jedenadvacetiletá studentka Ludmila Turková, která kandiduje na třináctém místě za KDU-ČSL. Nejstarším kandidátem v Prachaticích je šestaosmdesátiletý senior Václav Vyskočil na patnáctém místě kandidátky KSČM.

Nejnižší průměrný věk má pro letošní komunální volby jedenadvacet kandidátů sdružení Prachatice společně. Podle statistiky je jim 35,05 roku. Nejmladším kandidátem v Prachatice společně je čtyřiadvacetiletý prodejce nových vozů David Šmídmajer. Nejstarší je třiašedesátiletá seniorka Jiřina Pilečková. Druhou nejmladší kandidátku mají ODS, TOP09 a NK, jejich průměrný věk je 42,90 roku. Nejmladším je student vysoké školy František Bican (24) a nejstarším emeritní ředitel gymnázia Prachatice Alexandr Zikmund (69 let). Následuje kandidátní listina PRO Prachatice s průměrným věkem 45,95 roku, když nejstarším je devětašedesátiletý senior František Toncar a nejmladším čtyřiadvacetiletý student Julius Mattauch. Průměrný věk kandidátů Živých Prachatic je 46,48 roku a jejich nestarším kandidátem je dvaasedmdesátiletý senior - učitel Jan Čermák a nejmladšími devětadvacetiletí doktorand František Kölbl a pracovník infocentra Vojtěch Vošahlík.

Na páté příčce, co se průměrného věku kandidátů týká, je kandidátka hnutí ANO s průměrným věkem 51,86 let. Nejstarším je devětasedmdesátiletý senior Oldřich Lhoták a nejmladšími pak studentka Pavlína Janoušková a asistent prodeje Jaroslav Piksa, kterým je pětadvacet. Dalším v pořadí je KDU-ČSL, jejichž průměrný věk je 52,14 roku i přesto, že mají nejmladší kandidátku v Prachaticích vůbec. Nejstarší je pak pětasedmdesátiletá seniorka Jana Srbená. KDU-ČSL má ale ještě jedno nej. Na jejich listině je nejvíc žen, a to 13. Sedmí v pořadí průměrného věku jsou Nezávislí s věkem 53,95 let, když nejmladšími kandidáty jsou šestatřicetiletí jednatel dopravní společnosti Erik Písačka a požární technik Miroslav Přída. Nejstarším kandidátem je pak devětasedmdesátiletý důchodce František Papež.

Průměrný věk začínající šestkou už mají jen ČSSD a KSČM. U kandidátů ČSSD je to 62,81 roku. Nejstarším je třiaosmdesátiletý senior Jan Novotný a nejmladší je devětadvacetiletá prodavačka Zuzana Brázdová. Nejvyšší průměrný věk mají kandidáti KSČM, přesně je to 63,89 let. Nejstarší je vůbec nejstarší kandidát na Prachaticku senior Václav Vyskočil a nejmladším šestadvacetiletý podnikatel Denis Hlavsa.

Chlapů je více

Pokud jde o počty žen a mužů na devíti kandidátních listinách v Prachaticích, muži mají převahu. Kandiduje jich 125 a jejich průměrný věk je 66,84 let. Nejvyšší počet, devatenáct kandidátů, je v seniorském věku 70+. Žen kandiduje 62 a průměrný věk je 33,16 let. Mezi ženami pak nejčastěji kandidují ty ve věkovém rozmezí 40 až 49 let, takových je osmnáct. Ženy mají největší zastoupení v KDU-ČSL, kde jich je třináct. Následuje ČSSD, kde kandiduje jedenáct žen. Sedm žen mají na listině Živé Prachatice, o jednu méně pak ANO 2011 a Prachatice společně. Z pěti žen je možné vybírat mezi kandidáty KSČM, ODS a Pro Prachatic. Nejméně žen na kandidátní listině nabízí sdružení Nezávislí, a to pouhé čtyři.

Prachatičtí mohou v letošních komunálních volbách vybírat z devíti stran, hnutí či sdružení. Zaškrtnout mohou celou jednu kandidátní listinu, nebo mohou vybrat jedenadvacet zastupitelů napříč všemi kandidáty. Pro představu zveřejňujeme vždy prvních deset kandidátů u jednotlivých subjektů (strany jsou seřazeny abecedně).

Ano 2011

1. Lorenc Miroslav

2. Liška Marek

3. Škopek Zdeněk

4. Pokorná Jindřiška

5. Raczký Lukáš

6. Janoušková Pavlína

7. Krpounová Helena

8. Piksa Jaroslav

9. Lhoták Oldřich

10. Liška Roman

ČSSD:

1. Klimeš Jan

2. Krejsová Jana

3. Mazáčková Jana

4. Vinciková Růžena

5. Suchánková Pavla

6. Sedláková Růžena

7. Stráský František

8. Brázdová Zuzana

9. Kletečková Jaroslava

10. Tomčány František

KDU-ČSL:

1. Štemberková Růžena

2. Sternová Helena

3. Hauser Stanislav

4. Šímová Jana

5. Paulová Radka

6. Šrámek Petr

7. Gajdošová Eva

8. Kozlová Dagmar

9. Vlk Pavel

10. Šrámek Jan

KSČM:

1. Kňazovický Zdeněk

2. Klouda Vladimír

3. Trněný Jiří

4. Ludačka Milan

5. Hlavsa Denis

6. Šustr Oldřich

7. Klouda Alexandr

8. Švancar Stanislav

9. Vlček Bohumil

10. Tůma František

NEZÁVISLÍ:

1. Malý Martin

2. Mrázová Hana

3. Lang Vladimír

4. Králová Lenka

5. Kolín Petr

6. Draxler Václav

7. Machart Jiří

8. Hovorka Jan

9. Sitter Václav

10. Kuneš Václav Tomáš

ODS s podporou TOP 09 a nezávislých kandidátů:

1. Bauer Jan

2. Fidler Josef

3. Bolková Hana

4. Lachkovič David

5. Nebeský Erik

6. Bican František

7. Sláma Jan

8. Tajanovská Andrea

9. Zikmund Alexandr

10. Vejvoda Jiří

Prachatice společně:

1. Kotrba Jan

2. Hodina Pavel

3. Machovcová Marie

4. Müller Václav

5. Debnar Martin

6. Maršál Albert

7. Čtvrtník Vojtěch

8. Razím Jindřich

9. Hodina Jakub

10. Šertler Tomáš

PRO Prachatice:

1. Traore Júsuf

2. Linhová Stanislava

3. Toms Bohumil

4. Turek Vladimír

5. Vasil Róbert

6. Fiala Martin

7. Kobanová Monika

8. Nechvátal Jan

9. Kneiflová Alena

10. Stejkozová Jana

Živé Prachatice:

1. Nepustil Jakub

2. Koritenská Barbora

3. Piloušek Michal

4. Wagnerová Kateřina

5. Sosna Václav

6. Falek Petr

7. Nepustil Matěj

8. Staněk Libor

9. Vlk Roman

10. Frantová Šárka