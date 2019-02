Strakonicko, Prachaticko, Písecko - Letošní volby do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR se konají najednou v pátek 17. a v sobotu 18. října.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Do senátních voleb je přihlášeno sedm kandidátů.

Do zastupitelstva kraje jdou kandidáti 13 stran.

Kromě současného senátora Josef Kalbáče (KDU–ČSL), se o přízeň voličů ucházejí i Miroslav Beneš (ODS), Pavel Buček (Strana zelených), Taťana Jirousová (KSČM), Miroslav Krejča (ČSSD), Vilém Mikula (koalice ČSNS a Strany zdravého rozumu) a Iveta Vilímková Strana důstojného života).

Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

(sp)