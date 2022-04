Lékaři dobře vědí, že medicína představuje obrovský konglomerát faktů a souvislostí, do nějž my teprve nesměle nahlížíme. Kolik toho už víme o humánní léčbě – pět procent, nebo deset? Možná ani to ne. Vždyť dosud nemáme navrch třeba ani v boji s rakovinou či s HIV, přestože na tyto dva obory jsou dlouhodobě nasměrovány obrovské síly finanční i výzkumnické.