Zmizelo z povrchu zemského

„Až dosud nebyly po tomto letadle nalezeny žádné stopy. Jednoduše zmizelo,“ řekl agentuře AFP americký dobrodruh Clayton Kuhles, vedoucí pátrací mise. Do náročného vyšetřování se pustil po žádosti syna jedné z obětí, která byla tehdy na palubě letadla odsouzena k smrti.

Crashed World War II aircraft found in India after 77 years https://t.co/2LBZhNJha4 pic.twitter.com/JnB2MlXvjm — Bernard Momanyi (@momanyibernard) January 21, 2022

Expedice byla velmi náročná. Kuhlesův tým, jehož součástí byli i průvodci z místní etnické skupiny Lisu, se často brodili hlubokými řekami a tábořili v mrazivých teplotách ve vysokých nadmořských výškách.

Další tři oběti

Pátrání si bohužel vyžádalo lidské oběti. V počáteční fázi projektu zemřeli na podchlazení tři průvodci. Osudná jim byla zářijová sněhové bouře, která je postihla během táboření.

Minulý měsíc ale vyčerpaný tým dorazil do pomyslného cíle své expedice. Trosky letounu nalezl na zasněženém vrcholu hory, identifikovat se ho podařilo podle čísla na ocasu.

V troskách dopravního prostředku nebyly nalezeny žádné lidské ostatky.

Dojatý pozůstalý

Vedoucí mise Clayton Kuhles byl pověřen vedením pátrání Billem Schererem, jehož otec byl na palubě letadla, když se zřítilo.

„Můžu říct jen to, že jsem přešťastný, když konečně vím, kde letadlo je. Je to smutné, ale svým způsobem radostné. Vyrůstal jsem bez otce a doteď lituji moji ubohou matku, která tehdy dostala telegram a zjistila, že se její manžel pohřešuje. Na všechno zůstala sama. Mně bylo tehdy 13 měsíců," napsal Scherer AFP e-mailem z New Yorku.

Časté havárie

Během druhé světové války se podobným způsobem “ztratilo“ mnoho vojenských letadel. Zejména kolem dějiště vojenských operací v Indii, Číně a Myanmaru.

Některá ztroskotala kvůli nepřátelské palbě z řad japonských ozbrojených sil, pro většinu z nich ale bylo osudné poškození ledem, silným větrem, často o síle hurikánu a dalšími extrémními povětrnostními podmínkami.

​​Původně civilní letoun byl nakonec užíván armádou v americkém vojenském letectvu. Od druhé světové války a vstupu USA do jejích bojů se vyráběl výhradně pro vojenské účely.

Letoun získal svoji slávu zejména při podpůrných transportech přes Himálaj v trojúhelníku Čína – Barma – Indie, v Evropě se proslavil při výsadkových operacích. Stroj mohl vléct v závěsu až čtyři kluzáky. Po skončení druhé světové války jeho služba ještě neskončila, později se totiž účastnil války za nezávislost, korejské války i války ve Vietnamu. Několik letounů přežilo až do dnešní doby.