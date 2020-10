Ozonová díra je největší a nejhlubší za posledních patnáct let

To, že jsme o ní dlouho neslyšeli, neznamená, že by přestala existovat, nebo dokonce, že by se začala zmenšovat. Ozónová díra je tady stále s námi a utěšeně roste.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock