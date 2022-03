Nálezem se zabývá tým odborníků z univerzity ve městě Kurašiki. „Záhadný tvor, který měří na délku třicet centimetrů, byl údajně uloven v Tichém oceánu blízko japonského ostrova Šikoku někdy mezi lety 1736 a 1741. Nyní je mumie vystavena v chrámu ve městě Asakuši. Se šklebící se tváří, špičatými zuby, dvěma rukama a vlasy na hlavě a čele působí až děsivě lidským dojmem. Jedinou výjimkou je spodní polovina těla, která připomíná rybí ocas," popisuje server NY Post.

Vedoucí výzkumného týmu Hiroši Kinošita ovšem uklidňuje, že mumie rozhodně není důkazem existence mořských panen. „Myslím, že jde o artefakt, který byl vyroben v období Edo a byl určen k exportu do Evropy nebo k nějakým představením v Japonsku. Předpokládám, že postava byla vytvořena spojením několika zvířat. Pomocí aktuálních CT skenů a testování DNA mumie plánujeme určit z jakých," shrnul vědec pro britský bulvární list The Sun.

Podle Kinošity je nejpravděpodobnější, že někdo sešil těla opice a větší ryby. Konkrétní výsledky ale výzkum zatím nenabízí, ty budou publikovány teprve koncem letošního roku. „S testy zhruba 300 let staré mumie se teprve začalo," připomíná server The Independent.

