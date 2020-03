Areál lesních her postavilo město Prachatice pro děti i rodiče. Děti si tak užijí v přírodě zvířecí domečky a dozvědí mnoho o životě zvěře. Mezi stromy si mohou i zacvičit.

KDY: Denně

KDE: Prachatice, Lázně sv. Markéty

ZA KOLIK: Zdarma

Les není jen řada stromů vedle sebe. Les je domovem pro mnoho rostlin, hub a živočichů. Je to místo plné života, do něhož nám les dovolí nahlédnout jen na okamžik. Při procházce Areálem lesních her nad Lázněmi sv. Markéty v Prachaticích najdete několik zastavení inspirovaných životem lesních zvířat. Vyzkoušejte si rychlost a hbitost veverky, pobyt v ptačím hnízdě či pavoučí síti. Nahlédněte do útrob mraveniště a pozorujte žabí tůň. Provázet Vás bude skřítek Pracovníček.

Dopravní hřiště

Jedinečnou šanci naučit děti, jak se správě chovat v silničním provozu mají rodiče v Prachaticích. K dispozici totiž mají dopravní hřiště vedle parku Mládí v ulici u Rybníčku.

KDY: Denně

KDE: Prachatice, park Mládí

ZA KOLIK: Zdarma

Prostředí silničního provozu i s železničním přejezdem je k dispozici rodičům s děmi, které chtějí strávit odpoledne na čerstvém vzduchu a zároveň s trochou učení. Prachatické dopravní hřiště je jim k dispozici denně a zdarma. Využít ho mohou kdykoliv. Podmínkou je, vzít si s sebou kolo nebo koloběžku. I když děti si tam mohou hrát také na chodce a naučit se, jak správně přejít přes přechod.

Volary

Parkourové hřiště

Parkourové hřiště ve Volarech je jediným svého druhu na Prachaticku. Volarští ho otevřeli v roce 2017 a je k dispozici všem věkovým skupinám. Řádit tam tak mohou děti i dospělí.

KDY: Denně

KDE: Volary, u areálu ZŠ

ZA KOLIK: Zdarma

Parkour (někdy též Le Parkour a také jako zkratka PK) neboli l’art du déplacement (umění pohybu/umění přemístění) je disciplína francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B (a také umět se dostat zpět) bezpečně, plynule a účinně (efektivně) za použití vlastního těla. Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí – od větví přes kameny a skály až po zábradlí a betonové zdi – a může být provozován jak ve městě, tak na venkově.

Vimperk

Workoutové hřiště

Workout je trvale instalované, volně přístupné fitness zařízení, na němž nebo s nímž může uživatel bez dohledu nebo s cizí pomocí provádět sportovní činnost s cílem udržovat nebo zdokonalovat fyzické a duševní schopnosti. To mají k dispozici děti i dospělí ve Vimperku už od roku 2016.

KDY: Denně

KDE: Vimperk, letní areál

ZA KOLIK: Zdarma

Použití zařízení je dle platné evropské normy povoleno osobám pouze od 14 let, při minimální výšce 140 cm a maximální váze 120 kg. Jiné než uvedené použití je zakázano, pokud neurčí výrobce jinak v souladu s platnou normou. Více ve všeobecném návodu na použití a v informacích o produktu.

Zimní stadion

Veřejnost má na Zimním stadionu přesně vyčleněné dny pro veřejné bruslení.

KDY: Zimní sezona

KDE: Vimperk, zimní stadion

ZA KOLIK: 30 Kč

Veřejné bruslení pro děti i dospělé je v zimní sezoně připravováno pravidelně o víkendech. Přesné časy jsou určeny podle hokejových utkání vimperských hokejstů