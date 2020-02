Po celý únor budou městy i vesnicemi na celém Prachaticku chodit masopustní průvody.

V úterý 18. února se do ulic Prachatic vydá Masopustní průvod pod taktovkou Základní školy Zlatá stezka 240. Ten tradičně vyrazí od školy v 9.20 hodin, následně se vydá do samotného centra města na Velké náměstí. Aby si mohlo průvod užít co nejvíce lidí, projde i zahradní ulicí a historickými branami. Na náměstí by školáci a jejich pedagogové měli dorazit zhruba v 10 hodin.