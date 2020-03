- Číslo na krajskou hygienu 736 514 386

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Nákupy pro prachatické seniory v současné době smluvně poskytuje Pečovatelská služba Prachatice (Oblastní charita Vimperk)

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:

- Jihočeské divadlo ruší podle ředitele Lukáše Průdka představení ve velkém sále historické budovy, v DK Metropol a v Malém divadle. Představení s menší kapacitou lidí, a to diváků i personálu, na jednom místě, která nedosáhne stovky, bude dále na programu. To se týká studiové scény Na Půdě nebo hry Společenstvo vlastníků, kterou uvádí v zasedací místnosti KD Vltava. „Peníze za zrušená představení budou divákům vráceny,“ dodává Lukáš Průdek. Diváci mají nárok na vrácení vstupného následující den plánovaného termínu.

- Multikino CineStar v Českých Budějovicích filmy do odvolání nepromítá. Generální manažerka pobočky v IGY Centru v úterý 11. března potvrzuje: "Dneškem zavíráme." Pokladny však budou dále otevřeny, aby mohli diváci stornovat vstupenky, na pokladnách také mohou dostat informace. "Každé ráno budeme vyhodnocovat situaci podle nařízení a doporučení vlády," vysvětluje další plán Svatava Kopečková. Aktuality se lidé dozví na webu CineStaru i přes další komunikační kanály. Pokladny budou v provozu standardně od 12.30 do 20 h. "Budeme stále chodit do práce a věnovat se činnostem, na které jsme předtím neměli čas," uvádí.

- Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou podle Aleše Seiferta ruší plánovanou vernisáž výstavy Meziprůzkumy, která se měla uskutečnit 28. března. "Expozice však bude od konce března přístupná veřejnosti. Nepředpokládáme totiž v galerii větší koncentraci lidí," uvedl. Vernisáž k výstavě bude zřejmě později.

ÚŘADY:

Prachatice

Městský úřad, Velké náměstí 3, kontakt: 388 607 111

Úřední hodiny:

Pondělí 8 - 17

Úterý 8 - 14

Středa 8 -17

Čtvrtek 8 - 14

Pátek 8 - 14





JAK DODRŽOVAT HYGIENU