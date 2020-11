- Číslo na krajskou hygienu 736 514 386

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Celostátní informační linka pro občany v souvislosti s koronavirem - 1212

- Call centrum města Prachatice nabízí informace v nouzovém vztahu a koordinaci na lince 388 607 607

- Ve Vimperku je zřízena informační telefonní linka 388 414 365.

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

V souvislosti s preventivními opatřeními zavedenými kvůli nebezpečí šíření koronaviru na území České republiky hygienici žádají obyvatele, aby krizové telefonní linky využívali pouze pro nezbytné zdravotní informace a jako zdroj odpovědí na dotazy obecného charakteru použili například emailovou adresu koronavirus@khscb.cz nebo web www.koronavirus.mzcr.cz, či nové stránky Jihočeského kraje.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Zdroj: DeníkMezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

OMEZENÍ PÉČE V NEMOCNICI PRACHATICE a.s. DO ODVOLÁNÍ

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 Nemocnice Prachatice a.s. omezuje ambulantní péči:

Z důvodu onemocnění většího počtu personálu uzavřela od středy 4. listopadu Nemocnice Prachatice, a.s. dočasně pohotovostní ambulanci v rámci Gynekologického oddělení. Pro ambulantní pacientky bude v nemocnici fungovat gynekologická ambulance MUDr. Cinádrové, a to ve dnech pondělí a čtvrtek, v čase 8 až 14 hodin. Ta se postará o objednané pacientky i kontroly v rámci předporodní péče a převezme dočasně

i pacientky MUDr. Říhy. V rámci urgentních stavů doporučujeme kontaktovat Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Český Krumlov, a.s. nebo další sousední jihočeské nemocnice.

Interní ambulance 1,2. Karidiologická ambulance – MUDr. Kunová od 20.10.2020 Neordinuje.

Gastroenterologická ambulance od 21.10.2020 pouze pro akutní vyšetření.

Dochází k sloučení Ortopedicko-traumatologického oddělení a Chirurgického oddělení.Od 19.10.2020 budou odloženy plánované operace na Chirurgickém a Ortopedickém Oddělení. Pacienti, kteří byli objednáni k výkonům budou telefonicky informováni.

Z důvodu přesměrování personálu i z důvodu otevření nové kapacity lůžek pro pacienty s onemocněním COVID-19 dočasně uzavírá od pátku 23. října Nemocnice Prachatice, a.s. lůžkovou péči na Dětském, Novorozeneckém i Gynekologickém oddělení. Současně dojde také k uzavření porodnické části.

„Zavíráme také Oddělení následné péče, v jehož prostorách vznikne další COVID stanice,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s. Ing. Michal Čarvaš, MBA a dodal „současně omezujeme od pondělí 26. října ambulantní rehabilitační péči. Personál tohoto oddělení bude docházet za pacienty, kteří jsou hospitalizováni na jiných odděleních. Stejně tak budou probíhat rehabilitace u COVID pacientů. Činíme tak i z důvodu chybějícího personálu na všech odděleních, který je rovněž nakažen virem SARS-CoV-2.

O stávající lůžkové pacienty se postarají sousední nemocnice Jihočeského kraje nebo budou pacienti propuštěni do domácí péče či do sociálních lůžkových zařízení.

Po skončení epidemie se péče vrátí na původní stav lůžek. Interní a chirurgická lůžková i ambulantní péče je a zůstává poskytována beze změny.

Nemocnice Prachatice, a.s. bude nadále poskytovat akutní ambulantní a pohotovostní péči pro dětské i gynekologické pacienty. Lůžková péče bude směřována do Nemocnice Český Krumlov, a.s. nebo do dalších sousedních nemocnic.

DOPRAVA

Zákaz vstupu do autobusu bez ochrany obličeje rouškou. Od 26. října dojde k omezení spojů a linek veřejné linkové dopravy do prázdninového provozu (tj. bez školních spojů).

Opatření se týká následujících autobusových dopravců:

GW BUS a.s.

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.

ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.

ČSAD STTRANS a.s.

COMETT PLUS, spol. s r.o.

Štefl-tour Dačice s.r.o.

"Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s.r.o."

ICOM transport a.s.

Informace o jednotlivých spojích naleznete v internetovém vyhledávači IDOS – aktualizace dat probíhá průběžně (v tuto chvíli nejsou aktualizované). Pro ověření spojení je možné využít telefonní infolinky dopravců.

VÝLETNÍ MÍSTA



Do 30. října 2020 bude pro veřejnost uzavřena rozhledna Libín. Je zde prováděna oprava vyhlídkové podlahy na rozhledně. Z tohoto důvodu bude v uvedeném termínu celý objekt rozhledny pro veřejnost uzavřen.

Z důvodu právě probíhající jelení říje je obora s jelení zvěří u NC Kvilda uzavřena. Jelení zvěř mohou návštěvníci sledovat ze dvou přístupných vyhlídek mimo výběh. Návštěvnické centrum Srní bude ještě o víkendu 10. - 11. října z provozních důvodů uzavřeno. Z důvodu mimořádných opatření proti šíření koronaviru budou od pondělí 12. října až do odvolání všechna naše informační a návštěvnická zařízení uzavřena.

JÍDELNY A RESTAURACE

OKÉNKO A ROZVOZ

Mokré bistro (plavecký bazén) - 777 596 259

Almara Pub & Restaurant, Velké náměstí 48, Prachatice - 727 910 071

Jídelna hotel Park – (Šumava Gastro) U Stadionu 383, Prachatice – 606 354 319, nebo 388 310 361

Bistro U mlsného trpaslíka, Zlatá stezka 143, Prachatice – 728 158 800

Pizzerie Primavera, Kostelní náměstí 15, Prachatice - 739 150 100

Celtic Bar Prachatice, Velké náměsti 5 - 773 791 602



OKÉNKO

Lockal U Jelena, Velké náměstí 37 – 720 177 413

Pivovar Prachatice, Horní 174, Prachatice – 606 096 994

Černý Medvěd 90 Velké náměstí 42, Prachatice - 388 300 412

Zdravá kuchyně Petra Stupky, Velké náměstí 14, Prachatice – 777 978 910

Bonfery, Křišťanova 33, Prachatice – 725 581 812

Indická restaurace Tandoor, Horní 165, Prachatice – 388 310 618

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRACHATICE

Městská knihovna Prachatice musí být díky krizovému opatření uzavřená, ale Bibliobox stále plní svou funkci. Tudíž můžete vypůjčené knihy vracet právě touto formou. Po dobu uzavření knihovny jsou všem čtenářům prodlužovány jejich výpůjčky.



SBĚRNÝ DVŮR VIMPERK

Z důvodu karantény ČR se prodlužuje omezení provozu Sběrného dvora (SD) ve Vimperku.

SD bude v době od 3.11.2020 do 14.11.2020 otevřen v tyto dny:

Pondělí 08,00 – 12,00 hod. 13,00 – 17,00 hod.

středa 08,00 – 12,00 hod. 13,00 – 17,00 hod.

sobota 08,00 – 12,00 hod

JAK DODRŽOVAT HYGIENU

