Vila DDM, U Rybníčku 1019, Prachatice: Přednáška na téma Ženské zdraví s MUDr. Helenou Máslovou.

Věděli jste, že jen každá druhá žena kolen čtyřicítky nemá závažný zdravotní problém?

A že celá jedna třetina mladých dívek kolem dvaceti se s něčím léčí?

Kvalita zdravotní péče se přitom podílí na našem zdravotním stavu jen z 20%.

Více jak z poloviny máme naše zdraví ve vlastních rukách, sami svým životním stylem určujeme, zda onemocníme a jakou nemocí.

A co geny? Věděli jste, že emancipace má i svou odvrácenou tvář a ženy častěji trpí nemocemi typickými pro muže?

Jakou roli v tom sehrává reprodukce a masové rozšíření hormonální antikoncepce?

Ovlivňuje náš zdravotní stav to, zda jsme matkami a kolik máme dětí?

Může nás emocionální šok zabít?

A co je typické pro Češky? I mě překvapilo, že druhou nejčastější příčinou smrti žen ve středním věku je alkohol.

Pojďme se podívat na to, jaký vliv má životní prostředí, jak se vyhnout rizikovému chování, škodlivým návykům a jak si prospívat.

Prostudujeme životní styl stoletých žen a pokusíme se odhadnout, zda nové životní styly náš

život spíš prodlouží a zkvalitní či nikoliv. Je to náš život, pojďme ho žít dobře.