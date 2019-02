První prázdninovou sobotu mohou děti ve Zbytinách prožít s pohádkou z pera Petra Tomšů. Tu do obce přiveze Volarský Ochotnický Spolek Amatérů. Jmenuje se Líný Kuba a holé neštěstí. Příběh je vhodný pro děti a dospělé od 5 let. Hraje se 67 min. Přestávka nebude, divadelní bufet taky (ne)bude. Vstupné do sálu Kulturního domu Zbytiny je dobrovolné.