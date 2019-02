Otevírání letní sezony s kapelou MP3 se uskuteční v areálu sjezdovky Kobyla na Zadově v sobotu 16. června od 9 hodin. Od soboty bude denně do 2. září v provozu lanová dráha Zadov – Kobyla, rozhledna i lanový park. V sobotu bude jízda lanovky a vstup na rozhlednu do 18 hodin zdarma, lanový park za polovinu ceny. Kapela MP3 sáhne do strun od 17 hodin a k tomu bude možné ochutnat prasátko opečené na rožni. Tak neváhejte!