Xterra Czech Trail Run 2018

Krosový běh šumavskou přírodou na novém místě a v novém termínu! Závody pro děti od 0 do 15 let, dospělácké tratě 5 a 14km, ale také posezení u hudby a ohně, po závodě neoficiální zakončení Xterra sezóny. Na náhorní planině pod horou Bobík leží Křišťanovický rybník. Zde bude start i cíl našeho závodu. Trasy zavedou dospělé sportovce do údolí řeky Blanice, do zaniklých sudetských obcí i na hrad Hus.

Víc informací zde: http://www.xterra.cz/xterra-trail-run-2018/