Wangjingyuan

Výjimečnou výstavu profesora Wanga z číny uvádí Městská galerie Volary. Zahájení výstavy se uskuteční ve středu 12. 9. v 17 Hodin.



Profesor Jingyuan Wang (nar. 1959 Hubei, Čína)

je výjimečnou osobností, která nám ve své tvorbě přesvědčivě dokazuje, že syntéza východního a západního umění je možná a přínosná. 40 let studií čínské a západní filosofie a toho, jak se vlamuje do náboženského prostoru, a zejména 40 let studií chromaticky úsporné čínské tušové malby a západního, či „evropského“ umění s jeho osvobozenou barevností:

Výsledkem je ohromující abstrakce ve smyslu sondy do, shodně s Wangem řečeno, „prostoru tří říší“: vědy, filosofie a náboženského vědomí. Jingyuan Wang ve svých tušových malbách otevírá nové světy, které se možná vyjeví kdesi na konci univerza. Jsou to světy dokonale harmonické, zrozené z neklidného ducha, oplývajícího však takovou silou, která všechny ty paradoxy dokáže umravnit a uvést v dokonalý soulad. Vše pak dokonale klape, podobně jako Kaplanova vodní turbína.