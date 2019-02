Děti všeho věku mohou 21. srpna do Prachatického muzea, kde mohou poznávat tajemství pradávných slovanských bohů. Za dvacetikorunové vstupné si prohlédnou s průvodcem výstavu Slované v jižních Čechách a přenesou se do doby starých Slovanů. Na závěr zábavného odpoledne si každý vytvoří svého vlastního slovanského boha.

Akce s názvem vytvoř si svého slovanského boha je od 14 do 16 hodin a děti se nemusejí hlásit předem, stačí být včas na místě.