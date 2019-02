Výstava: O životě na Zlaté stezce

Výstava se koná od 25. června do 19. července 2018 na Městském úřadě Prachatice a od 21. července do 24. srpna 2018 v Grainetu.



Vystavovatelé: Spolek soumarů Grainet a město Prachatice. Výstava zahrnuje život a historii nově založených osad na Zlaté stezce, stejně jako život a obchod na této stezce. Když vypuklo české stavovské povstání v létě roku 1618, získala Zlatá stezka jako zásobovací cesta pro císařské vojsko na svém významu. V tom samém roce povolil kníže-biskup Leopold I. z Pasova založení tří nových osad na hranicích. Vybudovány byly také na prachatické větvi Zlaté stezky "Volarské šance". Založena byla také obec Herzogsreut s 18 usedlostmi, obec Schwendreut s 6 a obec Leopoldsreut s 9 usedlostmi. Návštěvníci výstavy budou seznámeni s prostým životem obyvatel těchto vesnic prostřednictvím fotografií a popisu životních podmínek. Historik František Kubů z Prachatic a archeolog Petr Zavřel z Českých Budějovic zkoumali Zlatou stezku a výsledky zveřejnili ve svých knihách. I tyto knihy a některé nálezy z výzkumu budou součástí výstavy. Přepravce zboží – soumar – bude také součástí výstavy. Na základě vystavených předmětů si budou moci návštěvníci představit namáhavou práci soumarů. Návštěvník si může zkusit oblek soumara a stát se jím tak na chvíli. Výstava nabídne i film o životě na Zlaté stezce a fotografie z tažení soumarů z Bad Reichenhallu do Prachatic 2010. Výstava se koná v rámci přeshraničních kulturních a tradičních akcí: prachatické Slavnosti solné Zlaté stezky (29.-30. červen) bavorsko-české soumarské slavnosti v Grainetu (21.-22. července 2018).



Grainetské soumary a obec Grainet spojuje s partnerským městem Prachatice přátelství trvající více než dvacet let. Tato přeshraniční výstava otevře novou kapitolu v tomto partnerství.

Přijďte se dozvědět něco víc o životě na obou stranách hranice.

Tato akce, která je finančně podpořená Euregiem, přispěje k dalšímu prohloubení přeshraničního partnerství. Popis exponátů bude uveden v německém a českém jazyce.