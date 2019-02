Vykuřování - tradice, léčení, očista

Praktický „čichací“ workshop pro zájemce o vykuřování

Bio statek Švihov 1 - přátelské a domácí prostředí, vege občerstvení



Jak voní dračí krev? Na co všechno je kadidlo? Je rozdíl mezi šalvějí bílou a tou ze zahrádky? Tohle všechno a mnohem více

se dozvíte, když dorazíte! Ovšem dobře si nachystejte svoje nosy! Také si vyrobíte vlastní směs a možná něco nasbíráme v šumavském lese... Na místě je možnost přespání na matraci.



pátek 18 - 21 hodin 300,-

Základy domácího vykuřování, nejběžnější vykuřovadla v minulosti i dnes, očista a zdraví.

sobota 15 - 18 hodin 300.-

Kouřová cesta kolem světa, vykuřování v průběhu roku, výroba vlastní směsi.



- Ukážeme si možnosti, jak vykuřovadla používat pro očistu prostor. - Dozvíte se i jaká vykuřovadla a k čemu používali naši předci.

- A dojde i na malé srovnání účinků vykuřovadel a aromaterapie.

- Velký prostor bude pro vaše dotazy.

- Každý si také vyrobí a odnese vlastní vykuřovací směs, ať už k blížícím se svátkům či pro očistu svého obydlí nebo pro něco jiného.



Přihlášky e-mailem na dobrevune@gmail.com, gabretashop@seznam.cz nebo do zpráv.

Vykuřovadla i potřeby k vykuřování bude možné na místě zakoupit.



A proč vůbec vykuřovat? Zjednodušeně vám odpovím už tady.

Nejčastější důvod k cestě za vykuřováním je očista prostoru. Na to je vykuřování skvělé. Kouř má přirozenou tendenci rozpínat se, může vyčistit i místa, kam běžnými prostředky nedosáhnete. Navíc čistí na několika úrovních od té hrubé fyzické (bakterie, viry) po jemné energetické (následky stresů, hádek, rozchodů apod.).



Na vykuřovací seanci vás zve Kateřina Polívková:

„Skrze vůně vnímám svět. Vždy mě fascinovaly. Až jsem dospěla ke studiu a praktikování aromaterapie. Příroda přirozeně voní. A mě moc baví tenhle aromatický vesmír odkrývat i ostatním. Třeba prostřednictvím voňavých aroma masáží, míchání osobních parfémů nebo na workshopech.“