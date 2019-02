Vlachovo Březí: Oslavy historických výročí

Oslavu historických výročí připravují na 15. září ve Vlachově Březí, připomínají si 3000 let od prvního osídlení, 750 let od prvních majitelů města, 480 let městečka a 150 let města Vlachovo Březí.

Program sobota 15. září:

Vše se odehrává ve dvoře zámku (není-li uvedeno jinak).

- Panský pivovar: 3 výstavy - Malíři Boškové z Vlachova Březí ve Velké galerii, Vlachovo Březí 982 A. CH. - 2018 v Malé galerii a Fotografové od Vlachova Březí v Galerii Na půdě.

- ochutnávka vlachovobřezského piva - po celý den

- Jarmark na zámeckém dvoře, od 9 hodin

- Slavnostní program žáků a učitelů ZUMŠ Vlachovo Březí, od 10 hodin

- Vystoupení Prácheňského souboru ze Strakonic, od 13 hodin

- Kolotoč pohádek divadla Já to jsem z Hluboké nad Vltavou, od 14 hodin

- Příjezd historických vozidel Veteran car clubu ze Strakonic, od 14.45 hodin

- Oficiální zahájení Oslavy, přivítání starosty Lubomíra Dragouna, od 15 hodin

- Vystoupení skupiny historického šermu Vendeta ze Strakonic, od 15.15 hodin

- Vystoupení pochodové kapely ZUŠ Vimperk, od 16 hodin

- Křest knihy o Vlachově Březí, od 17 hodin - Velká galerie Panského pivovaru

- Průvod s dechovkou ZUŠ Vimperk na náměstí, od 18 hodin

- Obnova tradičního obyčeje Shazování kozla z věže kostela, od 18.30 hodin

- Taneční zábava (Open air) na zámeckém dvoře s kapelou DeFacto z Vimperka, od 20 do 02 hodin



Neděle 16. září:

- Slavnostní mše svatá za rodáky a přátele města v kostele Zvěstování Páně na náměstí, od 11 hodin

- Varhanní recitál Mgr. Adama Viktora v kostele Zvěstování Páně na náměstí, od 17 hodin