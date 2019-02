Vimperk: Týden knihoven

Pondělí 1. října

Dopolední turnaj v pexesu pro předškoláky

(dětské oddělení 10.00 – 11.30 hod.)



Úterý 2. října

Dopolední turnaj v pexesu pro předškoláky

(dětské oddělení 10.00 – 11.30 hod.)

Knihovna, jak ji neznáte aneb Den otevřených dveří

pohled do zákulisí knihovny - cesta knihy ke čtenáři,

hlavní je Tritius, jak se co dělá..., a protože máme před volbami, zveme

obzvláště všechny kandidáty do zastupitelstva :-)

(16.00 – 18.00)



Středa 3. října

Dopolední turnaj v pexesu pro předškoláky

(dětské oddělení 10.00 – 11.30 hod.)

Knihovna, jak ji neznáte aneb Den otevřených dveří ...

(16.00 – 18.00)



Čtvrtek 4. října

Dopolední turnaj v pexesu pro předškoláky

(dětské oddělení 10.00 – 11.30 hod.)

Knihovna jako místo pro setkávání

Klub 50+ - inspirace pro starší dospělé

(čítárna 9.00 – 10.00)

Vyhodnocení výtvarné soutěže

„Nejkrásnější knihovnický button neboli placka“

nejlepší práce budou k nahlédnutí v prostorách knihovny do konce října

Pátek 5. října

Dopolední turnaj v pexesu pro předškoláky

(dětské oddělení 10.00 – 11.30 hod.)

Pondělí–čtvrtek: amnestie poplatků pro naše čtenáře

(pokud knihovně dlužíte a přijdete v tomto týdnu s knihami – oddlužíme vás :-))

Pondělí–čtvrtek: pro každého jako dárek originální záložka :-)