Vimperk: Partička ve Vimperku

Vysoká škola improvizace! Partička v nové sestavě! Partička jede do vimperského Kulturního domu Cihelna.

Michal Suchánek, Igor Chmela, Richard Genzer, Michal Novotný, Dano Dangl, Marian Čurko...a nebo taky nějaký zajímavý host...to je nová sestava Partičky! Vše je improvizace!!!

Partička míří z televizních obrazovek rovnou za Vámi!!! Geňa je ve formě a hádá ještě lépe než kdy předním!!!! A je to taky hlavně o Vás!!! Bez pomoci publika by to prostě nebyla Partička! Kluci improvozují dopředu tak neví nikdo ( včetně nich ), co se odehraje v dalších vteřinách!

U toho nemůžete chybět!!! Předprodej v síti Ticketstream