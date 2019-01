Prožít zajímavě pololetní prázdniny nabízí vimperským školákům " Den plný zábavy a her ", který na pátek 1.února připravil ve svém sídle vimperský Dům dětí a mládeže. Děti ve věku 6-10 let čeká od 9 do 14 hodin pestrý program složený z bloků deskových her,stavění z Merkuru,pohybových soutěží a antistresového malování.