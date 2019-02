Vimperk: Carlos and his Coyotes

Carlos & His Coyotes

Namíchat chuť dobrý whisky, benzínovej čoud z vytuněnejch hot rodů, sladkou vůni krásnejch pin upek a báchorky, kterej napsal život rock´n´rollovýho padoucha a psance sám.. dostaneme "Kojoty". Kapelu velmi unikátního ražení, která v naší zemi nemá obdoby. All star band, složený z osobností mnoha známých kapel (Telex, Gauneři, Green Monster, Queens Of Everything atd atd), geniální spojení muzikantskýho talentu, humoru a rock´n´rollu, ve kterým cejtíte jak psychobilly, tak country, nebo i punk či garage. Směs naprosto výbušná, obzvlášť živá vystoupení vás dokonale odzbrojí, svižný tempo, ponuré tušení co zvedá husí kůži a do toho vytříbený černý humor v dokonalých českých textech a taneční zábava nejvostřejšího kalibru. Hrajíc od roku 2008, mají na kontě jedno album (Ol´ Speed Equipment, 2009) a samozřejmě nespočet koncertů. Elvis žije dál, i když je z něj v tomto případě trochu zombík, ztroskotanec, psychouš, vyjící kojot a kriminálník v jednom. O to lépe. "Superkapela" a poklad naší psycho-rock´n´rollový scény je jedinečněj počin a každá jejich show je svátek. PARTY MADE IN HELL!

http://bandzone.cz/carlosandhiscoyotes?at=news

Delikvence

hardcore-punk / Strakonice

http://bandzone.cz/delikvence11?at=info

NoMoreHiroshima

chaos-punk / Strakonice

Vstupné 160,- Kč