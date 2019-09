Večer operních árií

Komorní večer

Ani Vardanyan-zpěv

Eva Mišková- příčná flétna

Drahoslava Satorová-klavír, zpěv

Přijďte si poslechnout ty nejkrásnější operní árie a písně, které zazní v originálních úpravách pro zpěv, klavír a flétnu.

Zpěvačka Ani Vardanyan vystudovala operní zpěv na hudební akademii v Jerevanu a již několik let žije a koncertuje v Čechách. Věnuje se také pedagogické činnosti. Flétnistka Eva Mišková je absolventkou VŠMU v Bratislavě. V letech 2007-2008 působila v Orquestra do Norte v Portugalsku a je mimo jiné zakladatelkou flétnové třídy na Sultan Quaboos University v Muscatu. Klavíristka Drahoslava Satorová je absolventkou JAMU v Brně a již několik let žije v Prachaticích. Vyučuje na místní ZUŠ a věnuje se koncertní činnosti.

Vstupné: 100,- / Prodej od 12.8.