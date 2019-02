Jihočeská hospodářská komora v Prachaticích se zapojila do Dětského prázdninového pasu a pro děti připravila na středu 11. července Tvořivou dílnu. Podle ředitelky prachatické JHK Kateřiny Třískové se stačí nahlásit den dopředu (tedy nejdéle v úterý 10. července). Tvořivá dílna je vhodná pro děti od sedmi let věku, uskuteční v kanceláři JHK v Nádražní ulici 67 a bude v čase od 9 do 11 hodin. Vstupné je zdarma.