Talkshow Vojtěcha Bernatského

Již po třetí přivítá známý sportovní moderátor Vojtěch Bernatský své hosty, kteří jsou celoživotně spjati se sportem. Tato akce probíhá v rámci sportovní náborové akce „Pojď si vybrat, co tě baví“, kterou připravují Sportovní zařízení města Prachatice ve spolupráci s ČUS -Oblastním sdružením Prachatice. Akce je primárně určena pro sportovní oddíly. Do prodeje bude uvolněno omezené množství vstupenek a to od 22.května.

Městtské divadlo. Vstupné: 150,-