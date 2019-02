Svět tajuplných adventních postav bude k vidění ve sklepení Prachatického muzea. Prachatické muzeum bude mít prodlouženou otevírací dobu o adventních nedělích vždy do 20 hodin. Otevírací doba Prachatického muzea je denně mimo pondělí vždy od úterý do neděle od 10 do 16 hodin.