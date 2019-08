Vycházka přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti střední Šumavy a Pošumaví. Cestou budeme poznávat drobná tajemství přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti i jejich rodiče a prarodiče.



Koordinátor / přednášející: IS a SEV Kašperské Hory

Tel.: 376 582 734, 731 530 284 Na akci se prosím přihlaste.

Cena programu: 20 Kč

Délka trasy: 5,5 km. Náročnost trasy střední. Vhodné i pro děti od 5 let